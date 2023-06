Domiceljeve akustične poslastice na peklenskih dvoriščih zdaj na voljo tudi v digitalni obliki

Slovenija, 18. junij 2023 – Tradicionalni gala koncert Poletna noč, ki se bo odvil v torek, 20. junija, na Kongresnem trgu v Ljubljani, spremljati pa ga bo moč tudi v neposrednem prenosu na Prvem programu Radia Slovenija – Prvi s pričetkom ob 20.45,bo tokrat posvečen izjemnemu avtorskemu opusu kantavtorja Tomaža Domicelja, ki letos praznuje 75 let.

Skozi večer nas bo popeljala Miša Molk, pod taktirko Patrika Grebla ter v izvedbi Big Banda, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija in priznanih slovenskih izvajalcev (Alenka Godec, Alfi Nipič, Anika Horvat, Damjana Golavšek, Dominik Kozarič, Gojmir Lešnjak-Gojc, Hamo, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Lara Baruca, Marko Vozelj, Mitja Ferenc, Neisha, Nina Pušlar, Nina Strnad, Nuška Drašček, Saša Lešnjek, Simona Vodopivec Franko, Tinkara Kovač, Tokac in Tomi Meglič) pa bodo ponovno zazvenele Domiceljeve zimzelene uspešnice, kot so: Slovenskega naroda sin, Danes bo srečen dan, Jamajka, Avtomat, Življenje je lepo, Ker te nima rad, Banane in številne druge. Mnoge od njih najdete tudi na njegovem dvojnem albumu Jubilej, ki je lani ob 70-letnici Ljubljana Festivala v sodelovanju z Radiem Slovenija – Prvi program in Festivalom Ljubljana izšel pri ZKP RTV Slovenija, zanj pa je Domicelj izbral delček akustičnih nastopov, ki jih je v sedmih letih šestkrat nanizal na treh prizoriščih Ljubljana Festivala. Zdaj je album na voljo tudi v digitalni obliki.

Kantavtor sicer ostaja tradicionalist. „Še nikoli si nisem naložil niti poslušal digitalnega posnetka. Jaz imam zbirko 40.000 CD-jev in okoli 6.000-7.000 vinilk in to meni čisto zadošča, če še kaj vidim, pa kupim. A ni lepše imeti v rokah krasen ovitek z vsemi besedili, podatki, fotografijami, kakor tam nekaj klikati. Meni je to popolnoma nedojemljivo. Vem pa, da ima dosti ljudi to rado. Tudi moji prijatelji. Se zgražam, saj sploh nimajo več CD predvajalnikov, ne dobiš več avta s CD predvajalnikom, ne dobiš računalnika. To je katastrofa! Eni bodo rekli, da sem konzervativen. Jaz pa pravim, da sem tradicionalen – to je čisto nekaj drugega. Pri pesmih sem bil pa zelo napreden, včasih tudi za več desetletij,“ ugotavlja Tomaž. Tako je tudi s singlom Na gobec!, s katerim v svet pošilja digitalni album Jubilej. „To pesem sem izbral zato, da bodo ljudje videli, da ni vsaka zafrkancija sovražni govor in da je besedilo še zmeraj zelo aktualno, saj lepo ilustrira stanje tudi v Ukrajini,“ razkriva Domicelj.

