Gradbeni stroški za nova stanovanja na četrtletni ravni rahlo višji

Slovenija, 18. junij 2023 – Kot kaže analiza Statističnega urada RS so bili v 1. četrtletju letos gradbeni stroški za nova stanovanja višji kot v četrtletju pred tem in tudi v istem četrtletju lani (2022).

Gradbeni stroški za nova stanovanja zrasli …

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v prvem letošnjem četrtletju za 0,1 % višji kot v četrtletju pred tem. V primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta so zrasli za 10,8 %.

… prav tako stroški gradbenega materiala …

Stroški gradbenega materiala so se ponovno zvišali, tokrat so bili za 2,3 % višji kot v prejšnjem četrtletju. Dvignili so se tudi v primerjavi z istim obdobjem lani, in sicer za 14,5 %.

… stroški dela pa upadli

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so bili – po 7,1-odstotni rasti v prejšnjem četrtletju – za 2,9 % nižji kot v zadnjem četrtletju lani. V primerjavi z istim četrtletjem 2022 pa so se zvišali, in sicer za 6,4 %./LN/Vir: SURS/

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija