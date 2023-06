Naftni derivati – Bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje s torkom dražji

Ljubljana, 20. junij 2023 – Od 20. junija do 19. junija bo potrebno v Sloveniji za liter bencina odšteti 1,424 evra (do danes 1,412 evra za liter), kar je 1,2 cente več kot doslej. Dizelsko se bo podražilo za 2,8 centa in bo treba zanj odšteti 1,461 evra (do danes 1,432 evra). Za dva centa na liter bo dražje tudi kurilno olje. Za liter bo v obdobju od 20. do 4. julija treba za liter odštete plačati 1,040 evra na liter.



Velja opozoriti, da te cene veljajo izključno na bencinskih servisih zunaj avtocest, medtem ko cene vseh naftnih derivatov na AC in hitrih cestah, naftni trgovci formirajo brez omejitev, ki pa so praviloma pri vseh prodajalcih naftnih derivatov v Sloveniji »USKLAJENE« – beri ISTE.



Pri sosednih:

Hrvaška – Pri naših južnih sosedih Hrvatih boste za liter 95-oktanskega bencina morali odšteti 1,40 EUR/l za dizelsko gorivo pa 1,30 EUR/l. Te cene veljajo kot pri nas do 4. julija 2023.

Avstrija – V Avstriji je cena 95-oktanske bencin se giblje 1,618 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,558 evra/l (cene dnevno prilagajajo – na AC so veliko dražje). Aktivni povezavi za ponudnike cen na AC in izven AC – v mestih in manjših krajih.

Italija – V Italiji cene dnevno prilagajo (bencin 1,932 EUR/l – Dizel 1,774 EUR/l) – več o tem kakšne so cene v Italiji najdete na tej povezavi.

Madžarska – Na Madžarskem je treba za 96-oktanski bencin odšteti 561,900 HUF (1,51 EUR) in za dizelsko gorivo 539,900 HUF (1,45 EUR) – še ni spremenjena- datum veljavnosti 25. 5. 2023. Evropa in Balkan – Kako se gibljejo cene naftnih derivatov drugje po Evropi in Balkanu pa si lahko ogledate na tej povezavi – Vir: AMZ Slovenija. Primer: 50 litrov bencina po državah Slovenija 71,2 evrov – Hrvaška 70, 00 evra – 1,2 € Avstrija 80,90 evro +9,7 € Italija 96,6 evra +25,4 Madžarska (71,5 evra)

Primer: 50 litrov dizelskega goriva po državah

Slovenija 73,05 evrov

Hrvaška 65 evra – 8,05 €

Avstrija 77,9 evro + 4,85 €

Italija 88,70 evra +15,65 €

Madžarska 72,5 evra*

Po pregledu cen pri sosedih predlagamo, da navadni slovenski državljani, tankajo pri sosedih Hrvatih, Golob in tisti, ki tankajo s proračunskim denarjem pa seveda doma saj to tako in tako plačajo navadni državljani – davkoplačevalci. In zakaj reklama za Hrvate? Zato, ker so vse cene naftnih derivatov pri naših južni sosedin nižje, kot v Sloveniji.

Koliko bi morali ošteti za 50 litrov obeh goriv pri vseh naših sosedih, pa lahko vidite v zgornjih primerjavah./J.T./Foto: arhiv LJnovice/