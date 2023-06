Najboljša slovenska vina na pokušino 4. julija v Ljubljani

Ljubljana/London, 21. junij 2023 – Londonski DWWA, Decanter World Wine Awards, najpomembnejše, največje in najkredibilnejše vinsko ocenjevanje na svetu, letos praznuje jubilejno, 20. obletnico ocenjevanja. Nagrajena vina iz Slovenije in regije bodo na pokušino na 9. Mednarodnem salonu prestižnih vin DECANTERJEVI NAGRAJENCI 2023 v Hotelu Slon v začetku prihodnjega meseca, in sicer v torek, 4. julija.

Nagrade Decanter gradijo svojo kredibilnost zlasti na rigoroznem sistemu ocenjevanja in neizprosne, profesionalne mednarodne žirije. Pod pečat kakovosti se je letos podpisalo 250 mednarodnih vinskih strokovnjakov iz 31 držav, ki so v 15 dneh in treh krogih strogega ocenjevanja ocenili 18.250 vin iz 57 držav. Med njimi je tudi mednarodno uveljavljen in eden vodilnih slovenskih vinskih profesionalcev Robert Gorjak, direktor šole Belvin in organizator salona Decanterjevih nagrajencev.

Gorjak, ki v vinu išče predvsem štiri odlike, in sicer iskrenost, avtentičnost, kompleksnost in eleganco, poudarja: »Kakovost vin v Sloveniji se viša, letos so si slovenski vinarji prislužili rekordno število medalj, skupno kar 195 medalj, 44 več od lani. Prejeli so največ zlatih medalj do sedaj, ne pa tudi platinaste.« Ocenjevanja potekajo na slepo, kar pomeni, da ocenjevalci ne poznajo imen vinskih kleti in vin, vedo, pa iz katere regije prihaja posamezno vino, prav tako so poznajo stil vina in njegovo ceno.

Nagrajena vina govorijo ne le o kvaliteti, temveč tudi o trendih. Na Salonu bomo lahko poskusil tako vina uveljavljenih vinarjev, kakor tudi tiste, ki se šele uveljavljajo. Rezultati iz Decanterjevega ocenjevanja so za novosti odprtega vinoljuba, pa tudi profesionalca, zelo zgovorni, saj malce pretresejo naš pogled na vinsko sceno in njene igralce. So neke vrste prišepetovalec, ki nam namigne: »Kaj pa če bi poskusil še tole?«

Vzporedno s tem, ko raste kakovost vinske panoge, pa je v Sloveniji vse več tudi ljubiteljev vin in poznavalcev, ki želijo spoznavati kvalitetna vina kar Decanterjevi nagrajenci vsekakor so. Vodilno vlogo pri tem igral Belvin, vinska šola, ki letos organizira 9. mednarodni salon prestižnih vin DECANTERJEVI NAGRAJENCI 2023. Dogodek bo v torek, 4. julija v ljubljanskem hotelu Slon med 13.00 in 20.00 uro. Organizatorji prireditve Salon Decanterjevi nagrajenci 2023 pričakujejo vinarje iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in druge. Predstavljena bodo izključno na DWWA nagrajena vina. In še to! Skozi leta se je salona udeležilo že 2000 vinoljubov./LN/