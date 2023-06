V dunajski Albertini se predstavljala pionirka s feministične agende VALIE EXPORT

Dunaj, 23. junija 2023 – V dunajski Albertini se bo s svojim ustvarjalnim opusom, od danes, 23. junija, do 1. oktobra 2023 predstavljala medijska umetnica VALIE EXPORT. Valie Export (rojena 17. maja 1940 v Linzu), pravilno črkovanje VALIE EXPORT, pravo ime Waltraud Stockinger, prej Waltraud Höllinger, rojena Waltraud Lehner, je avstrijska medijska umetnica, umetnica performansa in filmska ustvarjalka je pionirka s feministično agendo, ki proučevala vlogo žensk in umetnic ter pokazala, kako se patriarhalne strukture boleče vpisujejo v žensko telo.

Po EXPORT-ovi je telo neločljivo povezano s svojo reprezentacijo v vizualnih medijih. EXPORTova je kritična in poglobljeno analiza ter razkriva, kako množični mediji najprej konstruirajo in vzpostavijo spolno specifične podobe identitete.

Razstava zajema prelomne zgodnje feministične akcije EXPORT-a, kot sta TAPP in TASTKINO (1968), prek njihovih izizvalnih performansov (ASEMIE, 1973) in večplastnih instalacij I (beat(it)) (1980) do konsistentnih večletnih telesnih konfiguracij. (1972-82).

Eden od poudarkov razstave je pomen fotografije za umetnikovo delo. Ne glede na to, ali gre za dokumentarne namene, kot eksperiment ali kot samostojno delo, ima fotografija osrednjo vlogo pri feminističnih in družbenopolitičnih vprašanjih EXPORT-a. Za to je značilno razmerje med subjektom in prostorom, performansom in podobo, telesom in pogledom, pa tudi ženskostjo in reprezentacijo.

Kot zapisano v uvodu si bo moč v dunajski Albertini razstavo Valie Export ogledati od danes, 23. junija do 1. oktobra 2023./Objavo pripravil: J. Temlin/ Pravno obvestilo: Slike so dovoljene za objavo samo v zvezi s to objavo in se jih brez soglasja Albertine ne sme objavljati/