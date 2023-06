Slovenija/EU, 23. junija 2023 – V standardih kupne moči je bil BDP na prebivalca v Sloveniji lani za 8 % nižji od povprečja v EU-27, dejanska individualna potrošnja na prebivalca pa za 10 % manjša. Cene alkoholnih pijač in tobaka so bile nižje kot v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Objavljeni podatki za 36 evropskih držav

Eurostat je za 36 evropskih držav objavil prvo oceno dejanske individualne potrošnje (v nadaljevanju: potrošnja) na prebivalca in BDP na prebivalca v standardih kupne moči ter ravni cen za več skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev v letu 2022.

Potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči 90 % povprečja v EU-27

Potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči – ta zaradi izračuna na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo, bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot podatek o BDP na prebivalca – je v Sloveniji lani dosegla 90 % povprečja v EU-27, kar je za 5 odstotnih točk več kot leto prej. Med 36 evropskimi državami je bila ta potrošnja najvišja v Luksemburgu (za 38 % višja od povprečja v EU-27), najnižja pa v Albaniji (za 60 % nižja od povprečja v EU-27).

BDP na prebivalca v standardih kupne moči 92 % povprečja v EU-27

Po kazalniku BDP na prebivalca v SKM kot merilu gospodarske razvitosti je položaj držav podoben kot pri potrošnji na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami precej večje. V Sloveniji je BDP na prebivalca v SKM dosegel 92 % povprečja v EU-27, kar je za 2 odstotni točki več kot v letu 2021; vrednost narašča od leta 2015. Najvišjo vrednost tega kazalnika med 36 evropskimi državami je dosegel Luksemburg (za 161 % višja od povprečja v EU-27), najnižjo pa Albanija (za 66 % nižja od povprečja v EU-27).

Raven cen skupin proizvodov in storitev nižja od povprečja v EU-27

Evropska primerjava ravni cen skupin proizvodov in storitev, namenjenih za končno potrošnjo gospodinjstev, kaže, da je raven cen v Sloveniji v prejšnjem letu dosegala 91 % povprečja ravni cen v EU-27. Od držav članic EU-27 je imela v povprečju najdražje proizvode in storitve za končno potrošnjo Irska (z za 46 % višjo ravnijo od povprečja v EU-27), najcenejše pa Romunija (z za 42 % nižjo ravnijo od povprečja v EU-27).

Hrana in brezalkoholne pijače cenejše kot v Avstriji in Italiji

Razlike v cenah v opazovanih skupinah proizvodov in storitev v Sloveniji in sosednjih državah so bile najizrazitejše pri skupini gostinske in nastanitvene storitve: v Italiji in Avstriji so bile cene teh storitev za 21 % oz. 20 % višje, na Hrvaškem in na Madžarskem pa za 6 % oz. 30 % nižje od cen v Sloveniji.

Precej so se razlikovale tudi cene v skupini oblačila: v Italiji in Avstriji so bile cene teh proizvodov za 8 % oz. 5 % višje, na Hrvaškem in na Madžarskem pa za 1 % oz. 15 % nižje od cen v Sloveniji.

Cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače so bile v Avstriji in Italiji v povprečju za 6 % oz. 3 % višje, na Madžarskem za 11 % nižje, na Hrvaškem pa enake kot v Sloveniji./LN/vir:SURS/