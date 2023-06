Tri četrtine vseh prenočitev v Sloveniji ustvarili tuji turisti

Slovenija, 27. junij 2023 – Maja 2023 so imeli turistični nastanitveni obrati 510.000 prihodov turistov ali za 11 % več kot leto prej. Prenočitev je bilo 1,2 milijona oz. za 7 % več kot v istem mesecu lani. Povprečna doba bivanja je znašala 2,4 prenočitve. Turisti so največkrat bivali v občinah Ljubljana, Piran in Bled.

Domačih turistov za tretjino manj kot lani

Domači turisti so prispevali četrtino vseh prenočitev. Povprečna doba njihovega bivanja je znašala 2,7 prenočitve. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 116.000 prihodih; to je bilo za 38 % manj kot leto prej. Tudi prenočitev je bilo za 34 % manj, našteli so jih 313.000, največ v občini Piran.

Povprečna doba bivanja tujih turistov je znašala 2,3 prenočitve. Njihovih prihodov je bilo skoraj 394.000 oz. za 44 % več kot pred letom dni. Ustvarili so približno 903.000 prenočitev oz. za 37 % več kot v istem mesecu lani. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana.

Petino tujih prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Nemčije, skoraj 181.700 oz. 20 % vseh. Največkrat so prenočili v občini Bovec. Med turisti iz Avstrije je bil najbolj priljubljen Piran, skupno pa so opravili nekaj več kot 107.400 prenočitev oz. 12 % vseh tujih. Sledili so turisti iz Italije (6 %), Združenih držav Amerike in Madžarske (iz vsake po 5 %).

Izmed omenjenih držav so turisti iz Nemčije v povprečju bivali najdlje, ustvarili so 2,4 prenočitve.

Največ prenočitev v gorskih občinah

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo 29 % vseh prenočitev, največ v občini Bled. Sledile so obmorske (19 %) in zdraviliške občine (18 %) ter Ljubljana (16 %).

Povprečna doba bivanja, tako domačih kot tujih turistov, je bila najdaljša v zdraviliških občinah, in sicer 3,5 prenočitve. Domači turisti so tam v povprečju ustvarili 3,7 prenočitve, tuji pa 3,2.

V planinskih domovih in kočah za četrtino več prenočitev

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (573.100 prenočitev oz. 47 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 %) ter kampi (13 %).

V primerjavi z lanskim majem se je število prenočitev najbolj povečalo v planinskih domovih in kočah (za 24 %) ter v kampih (za 22 %).

V prvih petih mesecih več kot 4,5 milijona prenočitev

Od začetka januarja do konca maja je bilo v Sloveniji skupno skoraj 1,8 milijona prihodov turistov in nekaj več kot 4,5 milijona njihovih prenočitev oz. za 12 % več kot leto prej. Povprečna doba bivanja je v tem obdobju znašala 2,5 prenočitve.

Domači turisti so v petih mesecih tega leta prispevali 35 % vseh prenočitev, tuji pa 65 %. Domači turisti so ustvarili skoraj 1,6 milijona prenočitev, tuji pa nekaj več kot 2,9 milijona. Domačih je bilo za 18 % manj, tujih pa za 41 % več kot v istem obdobju lani./LN/Vir: SURS/

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija

Prihodi turistov Prenočitve turistov maj 23 jan–maj 23 maj 23

maj 22 jan–maj 23

jan–maj 22 maj 23 jan–maj 23 maj 23

maj 22 jan–maj 23

jan–maj 22 število stopnja rasti (%) število stopnja rasti (%) Skupaj 510.096 1.786.904 10,6 16,2 1.215.645 4.551.031 7,0 12,4 Domači 116.407 563.175 -37,9 -21,7 313.051 1.597.183 -34,4 -18,1 Tuji 393.689 1.223.729 43,8 49,4 902.594 2.953.848 37,0 40,6 iz Nemčije 76.637 139.454 57,1 51,1 181.683 358.416 59,1 53,3 iz Avstrije 46.247 136.817 22,0 32,5 107.434 328.306 24,1 34,5 iz Italije 27.939 176.610 23,5 72,7 52.897 363.672 21,9 80,1 iz Združenih držav 19.396 37.355 56,3 61,8 41.755 84.378 53,7 57,9 iz Madžarske 18.582 63.090 42,4 19,2 40.942 156.491 39,5 13,8

Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija