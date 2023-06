V bran pozabljenih upokojencev se je po dolgem času zavzela tudi (nekoč) njihova stranka 

Slovenija, 28. junij 2023 – Stranka DeSUS – ustanovljena je bila maja 1991 in od leta 1996 do leta 2022 vedno prisotna v DZ (v drugem sklicu s 5 poslanci; tretjem s 4 poslanci; četrtem s 4 poslanci; petem s 7 poslanci; šestem s 6 poslanci; sedmem s kar 10 poslanci in v osmem s 5 poslanci) -, ki je na preteklih parlamentarnih volitvah (2022 – zbrala je le 7.840 glasov volivk in volivcev, kar je predstavljalo le 0,66 % vseh glasov od 1.192.293 veljavnih glasovnic in tako postala nepomembna neparlamentarna stranka) doživela največji poraz v svojem obstoju, se je po dolgem času le oglasila.

Kot vse kaže se stranka DeSUS po volilnem šoku le prebuja, in sicer pod vodstvom predsednika stranke Antona Riflja, in podpredsedniki: Dragom Kocbekom, Mileno Vrenčur ter Silvo Grdešič, s predsednikom Sveta stranke doc. dr. Srečkom Felixom Kropetom ter s predsednico strateško programskega sveta mag. Boženo Ronner.

Dokaz za to t. i. »prebujanje«, da je zagotovo vsebina ODPRTEGA pisma, ki ga je stranka naslovila na predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednika vlade dr. Roberta Goloba, predsednico DZ mag. Urško Klakočar Zupančič, predsednika DS Marka Lotriča in večino medijev, v katerem zapiše: »V naši novi državi, domovini, ki smo jo gradili z vsem svojim zanosom, so določevalci o nas, o naši pomembnosti, govorili največkrat le pred vsakokratnimi volitvami in na državnih proslavah. Po končanih volitvah besed o skrbi za nas ni bilo več slišati. Saj v resnici sploh ne bi smelo iti za skrb. Moralo bi iti za spoštovanje starejših. Vračati bi nam morali le del tistega, kar smo zapustili naslednjim generacijam. Pa niso.

V nedeljo (25. junija) smo praznovali 32 let svoje države, dan, ko smo Slovenke in Slovenci dokazali, da smo enotni in da si želimo živeti v demokratični Sloveniji. Žal pa se po tolikih letih pojavlja neenotnost med nami. Vedno več je nestrpnosti in sovraštva med narodom. Kam to vodi? Zapostavljenost starejših, upokojencev, delavcev je vse večje. Ljudje, ki so gradili državo in so se odpovedovali svojemu standardu v korist države, so danes na robu preživetja. To je slab vzgled mlajšim generacijam. Ustanavlja se nova civilna združenja, seniorske organizacije, ki naj bi zastopale upokojence. Takšno početje se je pred zadnjimi državnozborskimi volitvami izkazalo za slabo, saj nobena od teh političnih strank ni prestopila parlamentarnega praga. Stranka, ki je dobila največje število glasov, tudi glasov upokojencev in članov DeSUS, pa je pozabila na upokojence, delavce.

DeSUS je v preteklih mandatih bil konstruktivna stranka v vladi. Priznavamo, da smo tudi naredili kakšno napako, ampak, ko analiziramo vsa naša prizadevanja za boljše življenje upokojencev in delavcev, ugotavljamo, da bi brez DeSUS sodelovanja bil položaj upokojencev bistveno slabši. To je dokazljivo. Delovanje sedanje koalicije, v kateri so stranke ali njihovi voditelji, so popolnoma pozabili na upokojence in delavce, čeprav so na volitvah dobili znatno število glasov upokojencev.

Dne 22.6.2023 smo v Celju imeli srečanje s člani Sveta stranke in predsedniki občinskih in pokrajinskih odborov celotne Slovenije. Na srečanju smo se pogovorili o delovanju stranke pod novim vodstvom od 2.3.2023. Predstavili smo pretekle dejavnosti in se dogovorili o prihodnjih dejavnostih.

Sklepi Sveta stranke DeSUS so:

1. Zahtevamo, da vlada RS prisluhne upokojencem in takoj pristopi k izredni uskladitvi pokojnin v višini 4.5 %.

2. Pokojnina mora ohranjati realno vrednost. Tako se pokojnine uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar- december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.

3. Valorizacija in usklajevanja pri pokojninah se izvajajo v skladu s pokojninsko zakonodajo in ne na podlagi letnega barantanja pri sprejemanju proračuna. Spoštuje se princip vplačanih prispevkov v aktivni zavarovalni dobi. Zato naj vlada, oziroma pristojno ministrstvo upošteva to dejstvo in naj spoštuje tudi sklep Sveta ZPIZ. 4. Ne strinjamo se z božičnico 40 % letnega dodatka. Ta solidarnostni dodatek je žaljiv za upokojence.

5. Vlada RS naj takoj pristopi k spremembi zakonodaje za uvedbo 13. pokojnine.

6. Vlada naj sledi zakonu o usklajevanju pokojnin v višini inflacije in življenjskih potrebščin.

7. V pokojninski zakonodaji je treba popraviti anomalijo odmernega odstotka za vse upokojence za nazaj

8. Omogočiti DeSUS sodelovanje pri zdravstveni reformi, Zakonu o dolgotrajni oskrbi

9. Omogočiti spremembe pri davčni zakonodaji in omogočiti upokojencem delo ob prejemanju 100 % pokojnine (pravica do polne vključenosti upokojencev v nadaljnje delo)

10. Pozivamo vlado RS, da nemudoma ustanovi Strateški svet za starejše. V stranki DeSUS imamo dovolj strokovnjakov, da lahko koristno sodelujemo.

Vse svoje zahteve, napisane v sklepih, smo podkrepili tudi z dejstvom, da se višina inflacije ne odraža v podražitvah. Življenjski stroški so precej višji. Hrana se je podražila za več kot 14 %. V povprečju so se cene moke in izdelkov iz žit povišale na 14,9 %, kruha za 21,2 %, mesa pa za 20,8 %. Pri mesu so se cene drobovine zvišale za 30,6 %, svinjine za 27,8%, govedine oz. teletine za 23,4 %, medtem ko so bile cene perutnine višje za 18 odstotkov. Podražitve hrane so bile opazne tudi pri mlečnih izdelkih. Polnomastno mleko je bilo v tem obdobju dražje za 12,9 %, posneto pa za 13,8 %. Maslo se je podražilo za 26,9. To je le nekaj podatkov. Tudi cene energentov so se dvignile za več kot 20 %, nekje celo do 50 %. Da ne omenjamo tudi podražitve komunalnih storitev, goriva in ostalih storitev.

To so stroški, ki jih upokojenec s pokojnino in delavec s plačo ne moreta preživeti. Zato stranka DeSUS apelira na vlado RS in resorna Ministrstva, naj takoj pristopi k spremembam zakonodaje in takojšnemu ukrepanju tudi glede uskladitve pokojnin.

Takrat, ko je bila pokojninska blagajna polna denarja, tako polna, da so politiki s tem denarjem gradili javne ustanove, pa še kaj, da so se povrhu vsega odločili še znižati prispevno stopnjo skoraj na polovico.

In za konec. Nemalo kritik in norčevanja se širi na račun nas članic in članov stranke DeSUS, češ, kje pa je v Evropi stranka upokojencev. Res je, nikjer v Evropi ni tovrstne stranke (je na Hrvaške p.p), kot je naš DeSUS, ki dela in skrbi za upokojence, kot je naša v Sloveniji in to zato, ker vsakršna vlada v RS ne spoštuje zakonodaje s področja pokojninske in invalidske zakonodaje. Če bi jo, potem DeSUS ne bi bil nujna in potrebna stranka«, vse to stranka DeSUS sporoča v svojem ODPRTEM pismu vodilnim politikom države.

Seveda je VELIKO vprašanje, ali se bodo nosilci oblasti odzvali na to ODPRTO pismo, saj se zavedajo, da so zdaj trdno na oblasti, tudi s pomočjo volilnega telesa stranke DeSUS.

Stranka DeSUS, ki se je po dolgem času le oglasila z jasnejšimi pogledi, pa se mora zavedati, da je bila več kot leto dni izločena iz družbenih dogajanj, in zdaj ni v položaju, da lahko postavlja pogoje trenutnim vse bolj samopašnim oblastnikom. Ali naš dodatek drži pa bo pokazal čas – zelo hitro. /LN/