V OZS ogorčeni nad izjavami sindikatov o dvoličnosti delodajalcev

Slovenija, 29. junij 2023 – V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), ki je največja reprezentativna zbornica malega gospodarstva, sporoča, da je ogorčena nad včerajšnjimi izjavami sindikalnih predstavnikov, da so delodajalci dvolični in da zlorabljamo socialni dialog.

»V OZS lahko z mirno vestjo povemo, da nikakor nismo dvolični, saj smo glasni in kritični do vsakokratne vlade, če ta ne dela v dobrobit gospodarstva. V malem gospodarstvu je kar 70 odstotkov družinskih podjetij, in če kdo ščiti interese svojih zaposlenih, so to obrtniki in podjetniki,« se je na očitke odzval predsednik OZS Blaž Cvar, ki obenem poudarja: »V času pomankanja kadrov, ko se vsi zavedamo, kako pomembni so naši zaposleni, vlogo sindikatov prevzemamo delodajalci sami. Pomembno je, da zagotavljamo dobre delovne pogoje in tako obdržimo obstoječe ter pridobivamo nove kadre.«

Sporočajo tudi, da jih čudijo interpretacije sindikatov, da je ESS zastal zaradi neudeležbe delodajalcev, saj so se delodajalci zgolj držali dogovora, ki je bil sprejet skupaj s sindikati, in sicer, da mora naslednja seja ESS potekati ob prisotnosti predsednika Vlade RS dr. Robert Golob. Ob tem OZS poudarja, da je potrebno vse zakone sprejemati v dialogu s socialnimi partnerji.

Delodajalske organizacije so zato za posredovanje prosile tudi predsednika vlade Roberta Goloba, na ključna ministrstva (ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za finance in ministrstvo za zdravje) pa so včeraj naslovile protestno pismo, v katerem med drugim izražajo razočaranje nad enostranskim in neobičajnim ravnanjem ministrstva za delo, ki naj bi bilo uradni varuh socialnega dialoga med sindikati, delodajalci in vlado na tripartitni ravni, in je podalo predlog zakona o delovnih razmerjih v javno obravnavo še pred uradnim zaključkom pogajanj s strani pogajalske skupine ESS.

Ob tem dodajo, da je njihovo razočaranje še toliko večje, saj nam je bilo tekom pogajanj s strani vodstva MDDSZ večkrat zagotovljeno, da bo tretji krog pogajanj, v okviru katerega bomo svoje predloge lahko podali tudi delodajalci, potekal še pred zaključkom pogajanj na ravni pogajalske skupine ESS.

Namreč, MDDSZ – ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v izhodiščni predlog pogajalskega besedila vključilo večji del predlogov sindikatov, in jih je po svojem tolmačenju prevzelo kot predloge ministrstva.

Kot pravijo pri OZS naj ob predlaganem zakonu delodajalci sploh niso imeli možnosti predstaviti svojih pogledov in stališč, kar je grobi poseg v vodenje socialnega dialoga in v oblikovanje kompromisnih rešitev. Še več, pred pričetkom javne obravnave o tem predlogu zakona je MDDSZ v predlagano besedilo vključilo še tri dodatne teme, o katerih v vsem obdobju pogajanj nikoli ni potekal socialni dialog, in se nanašajo na subsidiarno odgovornost, ureditev položaja rejnikov ter posebno varstvo za žrtve nasilja v družini.

Glede na to, da predlog zakona predvideva dodatne stroškovne in administrativne obremenitve za delodajalce iz OZS sporočajo, da ne morejo mimo dejstva, da Vlada RS, kot največji zaposlovalec v državi, takšna ravnanja dopušča, prav tako pa tudi ne, da njeni predstavniki, ki bi državo morali zastopati tudi kot delodajalca, vse do danes niso sodelovali v teh pogajanjih.

V zaključku svojega javnega odziva in nestrinjanja s postopki njihovega ne vključevanja ob urejanju dodatnih proračunskih obremenitev in pomanjkanju finančnih virov, OZS sporoča, da pričakujejo aktivno vključitev Vlade RS in njenih ključnih resorjev v oblikovanje sprememb tega predloga zakona, ki ima status t. i. delavske ustave, saj predstavlja podlago za zakonodajo, ki ureja pravice in obveznosti vseh zaposlenih v naši državi, torej tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi./LN/Vir:OZS/