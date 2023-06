Ofer Lellouche se s posebno razstavo predstavlja v Albertini

Dunaj, 29. junij 2023 – Izolacija, opečena koža, iznakaženi obrazi. Gre za razstavo izraelskega umetnika Ofer Lellouchea, ki s svojimi deli prikazuje ljudi v stanju uničenja in eksistencialnega uničenja. Umetni je zanimiv zato, ker s svojim umetniškim opusom odpira najstarejše, splošno veljavno vprašanje o človeškem obstoju: vprašanje, zakaj?

Dunajska ALBERTINA, ki ima v lasti nekaj pomembnih umetnikovih lesorezov in skulptur, ki so bile že predstavljene na različnih predstavitvah zbirke, ob tej razstavi dobiva v dar nekaj pomembni njegovih risb in grafik. Zato tudi odločite, da dela Ofer Lellouchea predstavi na posebni razstavi. Razstavo si lahko ogledate od danes, 29. junija, do 19. septembra 2023, so še sporočili iz Albertine.

Ofer Lellouche je izraelski slikar, kipar, jedkar in video umetnik. Lellouche se je rodil v Tuniziji leta 1947. Študiral je matematiko in fiziko v Parizu v Saint Louis College (Visoka šola za umetnost in znanost, izobraževanje učiteljev in informacijske tehnologije). Leta 1966, dva meseca, preden naj bi diplomiral, je pobegnil v kibuc Yehiam v Izraelu. Leta 1968 je med službovanjem v izraelskih obrambnih silah zbolel za hepatitisom in med okrevanjem začel slikati. Formalno umetniško izobraževanje je začel na Inštitutu za umetnost in oblikovanje Avni v Tel Avivu pri abstraktnem liričnem slikarju Yehezkielu Streichmanu.

Vrnil se je v Pariz, da bi študiral pri kiparju Césarju Baldacciniju (1921-1998) in magistriral iz literature s tezo o Stéphanu Mallarméju. V poznih sedemdesetih letih se je ukvarjal z video umetnostjo in slikal avtoportrete. V naslednjih letih je risal in jedkal avtoportrete, pogosto v silovitih industrijskih barvah.

In zdaj si bo moč del njegovega umetniškega ustvarjanja ogledati v dunajski Albertini, kot že zapisano od danes do 19. septembra letos.