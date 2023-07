Slovenija, 2. julij 2023 – Kot poroča statistični urad RS je sektor država v 1. letošnjem četrtletju ustvaril 544 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,6 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 42.190 milijonov EUR ali 69,5 % BDP.

Izdatki države višji od prihodkov

Država je v 1. četrtletju letos ustvarila primanjkljaj v vrednosti 544 milijonov EUR (3,6 % BDP). Rast skupnih izdatkov države je bila za 1,5 odstotne točke višja od rasti skupnih prihodkov.

K rasti prihodkov največ prispevali socialni prispevki

Že deveto četrtletje zapored je bilo v sektorju država zaznati rast skupnih prihodkov. Ti so znašali 6.268 milijonov EUR. Od prihodkov v istem četrtletju 2022 so bili višji za 486 milijonov EUR ali za 8,4 %.

Skupne prihodke so najbolj povečali prihodki od socialnih prispevkov, ti so se v primerjavi s 1. četrtletjem lani dvignili za 223 milijonov EUR ali za 9,9 %. Davčni prihodki so bili višji za 182 milijonov ali za 6,5 %. Med temi so najbolj zrasli prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz, in sicer za 111 milijonov EUR ali za 6,5 %. Prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje so bili višji za 69 milijonov EUR ali za 6,3 %.

Prihodki od obresti so zrasli že peto četrtletje zapored. V 1. četrtletju letos so bili višji za 34 milijonov ali za 157,6 %.

Skupne izdatke dvignili predvsem sredstva za zaposlene in subvencije

Skupni izdatki države so znašali 6.812 milijonov EUR. V primerjavi z izdatki v istem četrtletju lani so se zvišali za 613 milijonov EUR ali za 9,9 %.

V 1. četrtletju 2023 so se nominalno najbolj povečali izdatki za sredstva za zaposlene, in sicer za 156 milijonov EUR ali za 10,0 %. Subvencije so bile višje za 152 milijonov EUR ali za 97,6 %.

Izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva so bili višji za 152 milijonov EUR ali za 24,1 %, izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi pa za 120 milijonov EUR ali za 4,7 %. Izdatki za obresti so bili višji za 28 milijonov EUR ali za 18,3 %.

Konsolidirani bruto dolg države višji

Konsolidirani bruto dolg države je konec 1. četrtletja 2023 znašal 42.190 milijonov EUR ali 69,5 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu četrtletja prej je bil višji za 946 milijonov EUR. Zvišal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je znašal 41.393 milijonov EUR ali 68,2 % BDP, na lokalni ravni pa 1.021 milijonov EUR ali 1,7 % BDP./LN/Vir: SURS/

Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za sektor država, Slovenija

2022 2023 Č1 Č2 Č3 Č4 Č1 mio. EUR S.13 Država Skupaj prihodki 5.783 6.350 6.353 6.563 6.268 Skupaj izdatki 6.199 6.916 6.511 7.202 6.812 od tega: izdatki za obresti 155 152 158 172 183 Neto posojanje (+), neto izposojanje (-) -416 -565 -158 -639 -544 Bruto konsolidirani dolg1) 40.245 41.054 41.754 41.244 42.190 S.1311 Centralna država 39.499 40.311 41.015 40.428 41.393 S.1313 Lokalna država 941 938 936 1.021 1.021 S.1314 Skladi socialne varnosti 0 0 0 0 0 Konsolidacija med podsektorji (-) -196 -195 -196 -205 -225

Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za sektor država, Slovenija

2022 2023 Č1 Č2 Č3 Č4 Č1 % BDP S.13 Država Skupaj prihodki 43,4 42,3 41,5 42,8 41,6 Skupaj izdatki 46,6 46,1 42,5 46,9 45,2 od tega: izdatki za obresti 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1) -3,1 -3,8 -1,0 -4,2 -3,6 Bruto konsolidirani dolg1) 74,6 73,5 72,4 69,9 69,5 S.1311 Centralna država 73,3 72,2 71,1 68,5 68,2 S.1313 Lokalna država 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 S.1314 Skladi socialne varnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsolidacija med podsektorji (-) -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4

1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.