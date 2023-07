Naftni derivati: Liter bencina se bo podražil na 1,444 evra, liter dizelskega goriva pa na 1,481 evra

Ljubljana, 4. julij 2023 – Od danes, 3. julija do 17. julija bo treba v Sloveniji za liter bencina odšteti 1,444 evra, kar je 0,2 centa več kot doslej. Dizelsko se bo podražilo prav tako 0,2 centa in bo treba zanj odšteti 1,481 evra. Za 0,2 centa pa bo dražje kurilni in bo na liter odšteti 1,060 evra. Cene tako 95-oktanskega bencina in dizla sta se na servisih zunaj avtocest podražila, in sicer zato, ker je vlada ponovno uvedba prispevka za obnovljive vire energije za bencin ter trošarino.

Na avtocestah in hitrih cestah je vlada oprostitev tega prispevka odpravila že junija. Zdaj pravi, da so se razmere na trgu dobave energije za motorni bencin toliko spremenile, da je treba za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije spet zagotoviti njegovo plačevanje za bencin izven avtocest in hitrih cest. Še vedno pa se prispevek ne obračunava za dizel izven avtocest in hitrih cest.

Pri sosednih:

Hrvaška – Pri naših južnih sosedih Hrvatih boste za liter 95-oktanskega bencina morali odšteti 1,44 EUR/l za dizelsko gorivo pa 1,34 EUR/l. Te cene veljajo kot pri nas do 17. julija 2023.

Avstrija – V Avstriji je cena 95-oktanske bencin se giblje 1,627 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,558 evra/l (cene dnevno prilagajajo – na AC so veliko dražje). Aktivni povezavi za ponudnike cen na AC in izven AC – v mestih in manjših krajih.

Italija – V Italiji cene dnevno prilagajo (bencin 1,934 EUR/l – Dizel 1,779 EUR/l) – več o tem kakšne so cene v Italiji najdete na tej povezavi.

Madžarska – Na Madžarskem je treba za 96-oktanski bencin odšteti 576,700 HUF (1,55 EUR) in za dizelsko gorivo 566,600 HUF (1,52 EUR) – datum veljavnosti 30. 6. 2023.

Primer: 50 litrov bencina po državah

Slovenija 72,2 evrov –

Hrvaška 72,00 evra – 0,2 €

Avstrija 77,3 evro +9,15 €

Italija 96,7 evra +25,5

Madžarska 76,0 evra +5,3

Primer: 50 litrov dizelskega goriva po državah

Slovenija 74,05 evrov

Hrvaška 67 evra – 7,05 €

Avstrija 77,9 evro + 3,85 €

Italija 88,95 evra +14,9 €

Madžarska 72,5 evra +3,8

Evropa in Balkan – Kako se gibljejo cene naftnih derivatov drugje po Evropi in Balkanu, pa si lahko ogledate na tej povezavi – Vir: AMZ Slovenija.

Koliko bi morali ošteti za 50 litrov obeh goriv pri vseh naših sosedih, pa lahko vidite v zgornjih primerjavah. Kot kaže najcenejša osnovna naftna derivata, točijo na Hrvaškem/J.T./Foto: arhiv LJnovice/