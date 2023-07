Minister za zdravje Bešič Loredan podpisal odstopno izjavo; Golob javno potrdil njegov odstop

Ljubljana, 7. julija 2023 – Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes podpisal odstopno izjavo. Več informacij je podal predsednik vlade Robert Golob v skopi izjavi za medije ob 16. uri – prenos bomo aktivno povezali ob 16. uri (Vir: Vlada).

Premier Robert Golob je pojasnil, da sta z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom “ugotovila, da imata različne poglede na to, na kakšen način krepiti javno zdravstveno mrežo”. Odstop ministra je tako za Goloba “logičen in z moje strani pričakovan”, je v izjavi za medije dejal premier, ki je ministru sicer sam ponudil odstopno izjavo v podpis.

Premier je pojasnil, da si je Gibanje Svoboda ureditev zdravstva postavilo za ključni cilj in prioriteto, prav tako tudi vladna koalicija. Tudi na sredini razpravi so bili v Svobodi enotni, da obstaja samo ena pot krepitve javne zdravstvene mreže, ki vodi preko močnejših, bolj vitalnih in bolje organiziranih javnih zavodov in ne preko krepitve zasebnikov, je izpostavil Golob in dodal, da bodo z reformami zdravstva nadaljevali.

Bešič Loredan je za Radio Slovenija povedal, da se je danes sredi dneva dobil s premierjem Golobom. Sestanek je trajal nekaj minut. Golob je ministru na mizo položil že napisano odstopno izjavo. Minister je dejal, da jo je samo podpisal in odšel.

O tem, da se bo Bešič moral posloviti z ministrske funkcije, se je ugibalo že nekaj časa. Kritike na njegovo delo naj bi letele tudi iz koalicije, čeprav so še te dni v Svobodi govorili, da minister še uživa podporo stranke Svoboda. Z javnimi kritikami pa ni skoparil zlasti vodja strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj. SDS pa je nedavno zoper njega vložila interpelacijo./STA