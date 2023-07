Loredan odhaja, zdaj bo Golob reševal zdravstveni sistem

Slovenija, 8. julij 2023 – Potem, ko si je včeraj, 7. julija, predsednik vlade Robert Golob s strani ministra Danijela Bešič Loredana zagotovil podpis, da ta odstopa, je na kratki na posebni novinarski konferenci pojasnil le, da sta z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom “ugotovila, da imata različne poglede na to, na kakšen način krepiti javno zdravstveno mrežo”. In tam je Golob v svojem stilu dodal, da je odstop Loredana “logičen in z moje strani pričakovan” in da je ON, ministru sam ponudil odstopno izjavo v podpis. Zanimivo je, da se na včerajšnji novinarski konferenci ni pojavil odstavljeni zdravstveni minister, ki je po oddanem podpisu, da odstopa, poniknil neznano.

Res je čudna ta hitrost “podpisovanja” odstopne izjave, ki jo je premier Robert Golob vročil Loredanu, če vemo, da je prav Golob še 5. julija, torej le dva dneva pred tem, po vloženi interpelaciji s strani SDS, na nekakšnem pogovoru na štiri oči, še podpiral. Pogovor med njima naj bi potekal ob robu kar sedemurnega delovnega srečanja Gibanja Svoboda na Brdu pri Kranju, ko so “svobodnjaki” vsaj preko medijev trdili, da gre pri vsebini interpelacije, ki jo je glede dela zdravstvenega ministra vložil SDS, zgolj za politikantstvo te stranke, in trdili (no bolj po tiho), da podpirajo ministra.

Velja dodati, da so javno začeli “odstranjevati” ministra za zdravje tudi 15. junija, ko so v oddaji v Tarča (ob njem so v oddaji sodelovali – poslanka Svobode Tamara Kozlovič, poslanec NSi-ja Janez Cigler Kralj, nekdanji minister za zdravje Dušan Keber (zdaj ulični aktivist), oftalmolog Matej Beltram in Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva) hoteli, kar javno prisiliti (predvsem Jenull in Keber), da naj ta kar tam odstopi.

Kot vse kaže so doslej »pokončnemu« Loredanu, ki je doslej izgubljen taval sem ter tja, kako se lotiti razsutega zdravstvena sistema, le vrgli pravo poleno pod noge, da se je vdal.

No, morda je res bil skrajni čas, da se umakne, saj vsega česa se je lotil ni znal – ZMOGEL – izpeljati, čeprav je njegov t. i. velik podpornik, ki vlada s pomočjo NVO-jev, ves čas javno zagotavljal, da sta usklajena in, da ga podpira.

Kaj je zdaj odločal s svojimi privrženci v megli, pa se ne ve. Ve pa se, da je Loredana po podpisu odstopne izjave »uzela magla« (vzela ga je megla). Kar pa pomeni, da bo zdaj nekaj moral povedati tudi Golob. Kot je povedal na včerajšnji novinarski konferenci, naj bi to storil prihodnji teden. Skrajni čas je, da nekaj konkretnega pove, ker kot zdaj deluje zdravstveni sistem, ne bo dolgo šlo več. Ta je namreč pred totalnim razsutjem.

Je pa zanimivo, da bolniki, ki jih ta razsuti zdravstveni sistem najbolj prizadeva, še vedno mirno čakajo na rešitve, ki jim jih je obljubil njihov prinesitelj »svobode«. Upati je le, da ne bo pred tem, ko oni čakajo na rešitve, stisnil na dopust in tam v morski vodi (on ve, da ta zdravi vse…) iskal ustrezne rešitve, kar naj bi, kolikor toliko vplivale na zmanjšanje metastaz, ki najedajo naš zdravstveni sistem.

Dejstvo je, da je Loredan dokazal, da je doslej hlapčeval Golobu in ni urejal zavožen zdravstveni sistem, ampak se je podrejal njemu in “uličnim” zdravilcem našega zdravstvenega sistema. Zato je prav, da je Danijel Bešič Loredan, slovenski ortopedski kirurg (ODLIČEN KIRURG) in politik (ZELO – SLAB POLITIK), podpisal, kar je!/J.T.