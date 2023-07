Zanimivo je vedeti, da bi izvedeli…

Slovenija, 9. julij 2023 – A ste vedeli, da imamo v Sloveniji več kot 6.035 naselij in kar 10.225 ulic. Večina njihovih imen je unikatnih. Imeni naselij Gradišče in Pristava se pojavita osemkrat (povezano z nekim krajem pa še dodatno 13-krat), Šolskih ulic pa je v Sloveniji, kar 52.

Imena slovenskih naselij so zelo raznolika. Bi radi še sami pobrskali za zanimivimi krajevnimi imeni? Prav! To lahko storite s pomočjo aplikacije, ki so jo pripravili pri Statističnem uradu RS, ki je dostopna preko aplikacije Krajevna imena. Ta vam omogoča, da s pomočjo iste lahko odkrijete veliko zanimivosti o imenih slovenskih naselij in ulicah ter nekatere osnovne podatke o njih. Kot zanimivost naj dodamo, da se lahko v Sloveniji sprehodite tudi po ulici pripravljavca te objave.

Še veliko več različnih podatkov o prebivalcih Slovenije, prikazanih po naseljih, pa je na voljo v podatkovni bazi SiStat. S pomočjo slednje – aplikacije SiStat pa vam je tam na voljo kar milijarda drugih uporabnih podatkov, in sicer po naslednjih področjih: BDP in nacionalni računi, Cene in inflacija; Delo in brezposelnost; Ekonomski odnosi s tujino; Energetika; Gradbeništvo; Industrija, Izobraževanje, Kakovost življenja, Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Kultura, Medpodročni kazalniki, Okolje, Plače in stroški dela, Podjetja, Prebivalstvo, Razvoj in tehnologija, Regionalni pregled, Socialna zaščita, Transport, Trgovina in storitve in Turizem./Objavo pripravil: J. Temlin/Vir: SURS/