Civilna iniciativa Glas ljudstva pozdravlja odstavljanje zdravstvenega ministra Loredana

Ljubljana, 10. julij 2023 – Iz civilne iniciative Glas ljudstva sporočajo, da pozdravljajo odločitev predsednika vlade Roberta Goloba, da odstopi ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Golobova odločitev prišla pozno, a upajo, kot zapišejo, da še ne prepozno. Kako iskreni so Golobovi nameni, bo najbolje pokazala izbira novega zdravstvenega ministra, še pravijo.

Ob tem so dodali v svojem sporočilu še: »Upamo, da bo premišljena izbira naslednice ali naslednika zdravstveno reformo odvrnila od poti v privatizacijo, kamor jo je zapeljal dosedanji minister, in resnično prinesla prenovo in krepitev javnega zdravstvenega sistema, katerega temelj so javni zdravstveni zavodi in njihovi zaposleni ter solidarno javno financiranje, ki se osredotočajo na pacientke in paciente.

Obenem sporočamo, da ne bomo pozabili na cinični eksperiment z zdravjem državljank in državljanov, tako imenovani stresni test, ki si ga je privoščil Danijel Bešič Loredan, in prav tako ne na milijone, podarjene zasebnim izvajalcem, na napade in kadrovsko izčrpavanje javnih zavodov ter druga dejanja, ki so močno oslabila že tako načeti javni zdravstveni sistem. Enako pričakujemo od vlade in drugih pristojnih organov: da storjenih napak in posledične škode ne pometejo pod preprogo, temveč sprožijo ustrezne postopke za ugotavljanje ministrove odgovornosti«.

Torej, Civilna iniciativa Glas ljudstva, ki pozdravlja odstavljanje zdravstvenega ministra Loredana je dosegla to, kar je zahtevala od Goloba.

DZ se bo predvidoma v četrtek seznanil z odstopom ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, s čimer mu bo mandat tudi uradno prenehal. O datumu seje DZ bo sicer odločal kolegij predsednice DZ, ki bo predvidoma jutri, 11. julija, je izvedela STA./LN/