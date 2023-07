Gregor Ravnik zmagovalec 42. festivala Melodije morja in sonca

Portorož, 10. julij 2023 – Zmagovalec 42. festivala Melodije morja in sonca, ki je tudi letos, 8. julija, potekal v Avditoriju Portorož, je postal Gregor Ravnik s skladbo Torek. Strokovna komisija v sestavi Alenka Godec, Tadej Tadič, Aleksander Radič, Emanuela Montanič Sekulović, Alesh Maatko, Aleksandra Čermelj in Andrea Flego je za nastop na festivalu med 73 prijavljenimi izbrala 14 skladb in med njimi je bila tudi Ravnikarjeva. V glasovanju za veliko nagrado z enakovrednim odločanjem strokovne žirije, žirije izbranih radijskih postaj, javnosti s telefonskim glasovanjem in občinstva v Avditoriju so odločili kdo je najboljši. Ravniku sta največ točk namenili tako žirija kot javnost.

»Zame je zmaga na 42. festivalu Melodije morja in sonca nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v letošnjem letu. Glede na to, da sem Primorec, sem na to zmago še toliko bolj ponosen in počaščen, da so tudi ljudje nagradili Torek. Da se lahko postavim ob bok najlepšim melodijam enega lepših festivalov pri nas, nastopati pred polnim Avditorijem, je za vse nas glasbenike poseben, čaroben občutek, ki povzdigne naše nastope na še višji nivo«, je povedal Gregor Ravnik, zmagovalec MMS po izboru tako strokovne žirije, kot tudi slovenske javnosti, ki je s telefonskim glasovanjem potrdila izbor žirije.

Gregorju festivalski odri niso tuji, saj je na MMS debitiral leta 2016 s skladbo Glasba.

Na Melodijah morja in sonca 2017 je znova požel odlične odzive s pesmijo Med nama, za katero je prejel tudi nagrado za najboljšo izvedbo. Na festivalu Ema 2018 je nastopil s skladbo Zdaj je čas In istega leta je na Popevki prejel nagrado za najboljšo interpretacijo za skladbo Ti si. Na festivalu Popevka 2021 pa je slavil zmago po mnenju strokovne komisije za skladbo v celoti.

Pesem Torek, bo ta torek dobila tudi video podobo, Gregor pa že pripravlja projekte za jesen/zimo in svoj album v začetku leta 2024.

»Zelo se veselim prihodnjih projektov, ki me čakajo. Že kmalu se s svojo glasbeno ekipo odpravljamo v studio, kjer snemamo album. Veselim se novih skladb, nove glasbe in komaj čakam, da jih predstavim slovenski javnosti«, je še dodal pevec, ki svojo letošnjo zmago na MMS še ni čisto dojel.

Spot Torek bo za marsikoga presenečenje, saj se v njem pojavi znana Slovenska pevka, a tokrat v drugačni vlogi…

KDO JE GREGA RAVNIK: Gregor Ravnik je zaključil študij dentalne medicine in je študij solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Piji Brodnik.

Svoje glasbeno šolanje je začel z igranjem klavirja in petjem v Glasbeni šoli v Kopru.

Prejel je številne nagrade in najvišja mesta na državnih in mednarodnih pevskih tekmovanji. Sodeloval je kot solist v številnih operah in koncertih na različnih odrih, tako v Sloveniji kot v tujini. Leta 2019 je debitiral tudi na odru SNG Opera in balet Ljubljana

https://www.youtube.com/channel/UCDstVpPAG5by4ZqT0PCY_NA

Melodije morja in sonca (tudi: MMS, Melodie del mare e del sole) je glasbeni festival ustanovljen leta 1978, njegov idejni vodja pa je bil Berti Rodošek.

Najprej je bilo prizorišče v Piranu, takoj naslednje leto pa v Portorožu, kjer je festival potem največkrat gostoval (izjema so leta 1978, 1980 in 1998, ko je festival potekal na piranskem Tartinijevem trgu, ter obdobje 1993−1996, ko je bilo prizorišče Titov trg v Kopru). Ob zatonu Slovenske popevke se je poskušalo slovensko festivalsko dogajanje po vzoru drugih obmorskih festivalov po Jugoslaviji, predvsem splitskega, in svetu preizkusiti tudi na slovenski obali. Festival se je že kmalu pokazal za zelo uspešnega in kvalitetnega ter postregel z mnogimi uspešnicami, med katerimi so številne postale zimzelene.

MMS je do leta 2003 potekal pod medijskim pokroviteljstvom RTV Slovenija, ki je poskrbela za televizijski in radijski prenos. Med letoma 2004 in 2007 je bil v rokah mariborske Net TV. Po enoletnem premoru je bil 2009 festival ponovno organiziran s pomočjo RTV Slovenija. V letih 2010 in 2011 festivala ni bilo, od leta 2012 pa Melodije morja in sonca zopet potekajo vsako leto v organizaciji Avditorija Portorož. RTV Slovenija zagotavlja le prenos prireditve. Lastnica blagovne znamke festivala MMS je Občina Piran./LN/Vir: ekskluzivno.si in MMS/