Ali Sloveniji vlada ulica?

Ljubljana, 12. julij 2023 – Policija je minulo soboto, 8. julija, obravnavala več kaznivih dejanj, ki so se zgodila na t.i. Balkanskem anarhističnem knjižnem sejmu. Med drugim se je skupina ljudi spravila na dva policista in ju začela pretepati. “Policista so brez pomislekov brcali in ju poškodovali,” sporočajo iz PU Ljubljana.

Ljubljanski policisti so spremljali dogajanje na Balkanskem anarhističnem knjižnem sejmu, ki je potekal pred športno dvorano Tabor. Dogodka se je udeležilo okoli 400 udeležencev, ki so se do okoli 21. ure zadrževali na tem območju, nato pa so nadaljevali z demonstracijo svojih pogledov po ulicah Ljubljane, čeprav ta faza njihovega dogodka to naj ne bi predvidevala.

Ob tem, “dopolnilem sejemskem dogodku” so jih spremljali tudi policisti z namenom varovanja tako udeležencev kot drugih obiskovalcev mesta Ljubljana ter zagotavljanju varnosti prometa.

Med pohodom sta policista zaznala, da ena od udeleženk vandalizira mestni avtobus ter ga maže z grafiti, zato sta ji to poskušala preprečiti. Pri tem ju je obkolila skupina ljudi, ki je policista podrla na tla in ga celo začela pretepati. Po posredovanju drugih policistov so se osebe s kraja razbežale. Policist je bil v napadu lažje poškodovan.

Poleg tega so policisti po koncu dogodka opazili, da so neznanci poškodovali tudi dva službena avtomobila, ki so ju prebarvali s spreji in povzročili za približno 6000 evrov materialne škode, ki gre na račun davkoplačevalcev.

Očitno je post-covidno obdobje pustilo težje posledice v družbi kot smo si predstavljali. Uličarstvo, pljuvanje po slovenskih vojakih in uničevanje imovine in teroriziranje prebivalcev Ljubljane med obdobjem pandemije je pokazalo, da se nekateri res hudičevo obnašajo. To se je podpihovalo do te mere, da ima sedaj hudič mlade.

Zanima nas, kako misli MOL in Golobova vlada ukrotiti vse te, kateri jih prej niso niti malo motili?

Na odziv ministrice, ki je odgovorna za kulturo, Aste Vrečko, še čakamo!

Sodeč, kaj vse se dogaja v Sloveniji kaže na to, da si vsak jemlje pravico do vladanja. Je pa težava ta, da je učinek uličnega vse večji./M.L. in J.T.