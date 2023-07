DPD gradi Adriatic HUB – novi sortirni center za Slovenijo in Hrvaško

Ljubljana, 12. julij 2023 | DPD Slovenija, ki deluje pod okriljem globalne skupine Geopost, je letos aprila začel z izgradnjo največjega distribucijskega centra na tem področju. Imenuje se Adriatic HUB in bo hkrati obdeloval pakete za Slovenijo in Hrvaško.

Izgradnja Adriatic Huba je največja naložba v izboljšanje infrastrukture od ustanovitve DPD Slovenija, celotna vrednost naložbe je namreč ocenjena na 23 milijonov evrov, vrednost tehnološke naložbe pa 10 milijonov evrov. Lokacija, kjer se je že začela gradnja novega kompleksa – Poslovna cona Bistra v bližini slovensko hrvaške meje – se nahaja na strateško pomembnem mestu za razvoj in izboljšanje procesa dostave paketov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Odprtje Adriatic Huba je predvideno v drugi polovici leta 2024 in bo največji sortirno-logistični center doslej, saj se bo razprostiral na kar 37.500 m2. Nov kompleks bo tako prvi sortirni center, ki bo hkrati obdeloval pakete za Slovenijo in Hrvaško. Center se gradi po najnovejših standardih skupine Geopost, kar pomeni uporabo trenutno najboljše razpoložljive tehnologije sortiranja, ki bo omogočajo obdelavo do 12.000 paketov na uro. Omenjeni kvalitativni premik bodo občutili vsi domači in tuji naročniki 2B in 2C v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem.

»Naložba v krepitev logističnih kapacitet in izboljšanje vseh operativnih procesov naj bi dodatno okrepila povezavo med Slovenijo in Hrvaško ter tako povečala kakovost storitev v zadovoljstvo pošiljateljev in končnih prejemnikov v obeh državah,« je povedal Igor Jakovljević, glavni direktor DPD za Slovenijo in Hrvaško.

DPD Slovenija ima trenutno 9 skladišč, ki so strateško razporejena po celotni Sloveniji. Pravijo, da z vlaganjem v širjenje svoje infrastrukture in v projekte, kot je Adriatic Hub, prispevajo predvsem k izboljšanju kakovosti storitev, pa tudi k standardom, ki se v segmentu paketne distribucije iz dneva v dan povečujejo.

Z izgradnjo novega sodobnega sortirno-logističnega centra pričakujejo dvig kakovosti njihovih storitev na najvišjo možno raven. To bodo dosegli predvsem s hitro in enostavno odpremo paketov ter z zadovoljevanjem potreb vseh njihovih uporabnikov. Nedvomno pa bo DPD s temi nenehnimi naložbami izboljšal celotno izkušnjo dostave in izpolnil povpraševanje na trgu.