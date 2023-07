Na letališču in v pristaniščih povečano število potnikov

Slovenija, 14. julij 2023 – V Sloveniji se je na mednarodnem letališču in v slovenskih pristaniščih povečal promet potnikov, prav tako je cestne mejne prehode prečkalo več potniških vozil. Prevoz z avtobusi še naprej raste, medtem ko je število potnikov na vlakih rahlo upadlo.

Z avtobusi prepeljanih več potnikov

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 4 milijone potnikov oz. za 8 % več kot pred letom dni. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so imeli nekaj več kot 2,2 milijona potnikov oz. za 1 % več kot v prejšnjem maju. Pri tem so opravili 43 milijonov potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za nekaj manj kot 1 % več.

Prvič registriranih osebnih avtomobilov več

V Sloveniji je bilo maja prvič registriranih okoli 11.900 cestnih motornih vozil ali za 5 % več kot leto prej. Izmed teh je bilo prvič registriranih 8.100 osebnih avtomobilov oz. za 7 % več. Od tega jih je bilo novih 4.800 ali 3 % več kot maja lani.

Izrazito povečanje števila potniških vozil na mejnih prehodih

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 6,3 milijona potniških vozil ali na letni ravni za nekaj več kot petino več. Tovornih vozil je bilo 1,6 milijona oz. za 9 % več kot leto prej.

V železniškem prevozu manj potnikov

Vlaki so prepeljali skoraj 1,3 milijona potnikov ali za 2 % manj. Pri tem so opravili 76 milijonov potniških kilometrov; to je bilo v primerjavi s prejšnjim majem za 4 % več.

Na letališču za skoraj tretjino več potnikov, upad pri pretovoru blaga

Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je potovalo približno 110.600 potnikov. To je bilo za 30 % več kot maja leto prej. Pretovorjenih je bilo 960 ton blaga oz. za 8 % manj.

V pristaniščih veliko več potnikov

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 286 ladij oz. za 13 % manj. Našteli so skoraj 20.000 potnikov ali za 80 % več kot pred letom dni.

V koprskem pristanišču so pretovorili več kot 1,9 milijona ton blaga oz. za 12 % manj kot maja lani.

V prvem četrtletju prepeljanega manj blaga po železnici …

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 1. četrtletju prepeljanih skoraj 5 milijonov ton blaga in opravljenih nekaj manj kot 1,2 milijarde tonskih kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem leto prej je bila količina prepeljanega blaga manjša za 9 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 8 %.

… in tudi po cestah

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so med januarjem in marcem prepeljala 24,2 milijona ton blaga in pri tem opravila 6 milijard tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga se je zmanjšala za 1 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 5 % manjše kot v istem obdobju leto prej./LN/Vir:SURS