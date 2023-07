Naftni derivati spet dražji: Liter bencina dražji za 1,2 centa, liter dizelskega goriva pa za 2,3 centa

Slovenija, 17. julij 2023 – Od polnoči, 18. julija, bo liter bencina dražji za 1,2 centa in bo stal zunaj avtocest 1,456 evra/l, liter dizelskega goriva se bo podražilo za 2,3 centa in bo zanj treba odšteti 1,504 evra za liter. Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,14739 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,081 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako brez prevoza plačal 1081 evrov.

Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 31. julija, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Na avtocestah in hitrih cestah je vlada oprostitev tega prispevka odpravila že junija. Zdaj pravi, da so se razmere na trgu dobave energije za motorni bencin toliko spremenile, da je treba za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije spet zagotoviti njegovo plačevanje za bencin izven avtocest in hitrih cest. Še vedno pa se prispevek ne obračunava za dizel izven avtocest in hitrih cestah.

Pri sosednih:

Hrvaška – Pri naših južnih sosedih Hrvatih boste za liter 95-oktanskega bencina morali odšteti 1,440 EUR/l za dizelsko gorivo pa 1,340 EUR/l. Te cene veljajo kot pri nas do 31. julija 2023.

Avstrija – V Avstriji je cena 95-oktanske bencin se giblje 1,637 evra za liter, dizelskega goriva pa 1,608 evra/l (cene dnevno prilagajajo – na AC so veliko dražje). Aktivni povezavi za ponudnike cen na AC in izven AC – v mestih in manjših krajih.

Italija – V Italiji cene dnevno prilagajo (bencin 1,948 EUR/l – Dizel 1,798 EUR/l) – več o tem kakšne so cene v Italiji najdete na tej povezavi.

Madžarska – Na Madžarskem je treba za 96-oktanski bencin odšteti 590,900 HUF (1,58 EUR) in za dizelsko gorivo 547,400 HUF (1,46 EUR) – datum veljavnosti 15. 7. 2023.

Primerjava cen pri sosedih

Primer: 50 litrov bencina po državah

Slovenija 75,8 evrov –

Hrvaška 72,00 evra – 3,8 €

Avstrija 81,85 evro +6,05 €

Italija 97,4 evra +21,6

Madžarska 79,0 evra +3,2

Primer: 50 litrov dizelskega goriva po državah

Slovenija 75,2 evrov –

Hrvaška 67 evra – 8,2 €

Avstrija 80,4 evro + 5,2 €

Italija 89,9 evra +14,7 €

Madžarska 73,0 evra -2,2

Evropa in Balkan – Kako se gibljejo cene naftnih derivatov drugje po Evropi in Balkanu, pa si lahko ogledate na tej povezavi – Vir: AMZ Slovenija.

Koliko bi morali ošteti za 50 litrov obeh goriv pri vseh naših sosedih, pa lahko vidite v zgornjih primerjavah. Kot kaže najcenejša osnovna naftna derivata, točijo na Hrvaškem/J.T./Foto: arhiv LJnovice/