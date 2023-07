Prepoznate razliko med DPD sporočilom in poskusom prevare?

Slovenija, 17. julij 2023 – V današnjem digitalnem svetu so spletne prevare žal postale precej razširjena težava. Prevaranti ciljajo predvsem na uporabnike različnih spletnih portalov in družbenih omrežij – predvsem Facebooka. Izjemno razširjen »trik« prevarantov je v zadnjem času postal tudi ta, da se izdajajo za dostavno službo DPD. Čeprav je ozaveščanja o spletnih prevarah veliko, pa so poskusi prevar še vedno velikokrat uspešni. Kako prepoznati razliko med dejanskim DPD sporočilom in poskusom prevare, preberite v nadaljevanju.

V zadnjih letih je prodaja preko C2C platform, kot so bolha.com in Facebook Marketplace postala zelo priljubljena. Na žalost pa s tem, ko na platformo objavimo oglas, takoj postanemo tarča prevarantov iz različnih držav. Ti se odzivajo na naše oglase in izkažejo zanimanje za nakup. Navadno celo zahtevajo razna predplačila in garancije za prodajo/nakup. Vedno pa gre za zbiranje pomembnih podatkov, kot so ime, priimek, številka kartice, rok veljavnosti kartice in trimestna kontrolna številka (CVV). V namen pridobivanja teh podatkov celo ustvarjajo različne laže spletne stani, SMS sporočila in WhatsApp sporočila, ki pa so po izgledu zelo podobna dejanskim DPD sporočilom.

Cilj je seveda finančno oškodovanje prejemnika sporočila, tako da pridobijo podatke o plačilni kartici in jih zlorabijo. Pri tem se pogosto zlorablja ime DPD (in drugih dostavnih služb), saj želijo s tem pridobiti zaupanje prejemnika.

Govorili smo s predstavnico iz podjetja DPD, ki je povedala, da je spletnih prevar v njihovem imenu vedno več in da se trudijo opozarjati svoje uporabnike naj ne klikajo na nobene sumljive povezave in naj nikomur ne posredujejo svojih osebnih in bančnih podatkov – sploh pa ne številke kartice, kontrolne številke CVV in veljavnosti kartice.

Kako se prepričate, da gre za prevaro?

Čeprav tovrstnih prevar ne moremo zares preprečiti ali zatreti, pa smo lahko v določenih primerih še dodatno pozorni. Vse spletne prevare imajo nekaj skupnega – vsaj ena od spodaj naštetih stvari se ne ujema!

Napačna povezava / lažna spletna stran – DPD sicer vsakega prejemnika paketa kontaktira s podatki o dostavi, a vendar so vsa sporočila vedno poslana izključno iz domene dpd.si ali iz domene dpd4u.si (portal za pošiljanje paketov). V kolikor v povezavi opazite dodatno besedilo, pomišljaje ali poševnice gre skoraj zagotovo za prevaro. Že povezava sama je pogosto dovolj dober pokazatelj, da gre za prevaro. Na takšne povezave ne klikajte!

Osebni in bančni podatki – v DPD od prejemnikov paketov nikoli ne bodo zahtevali podatkov s plačilnih kartic ali osebnih podatkov, ki niso navedeni na paketu. V kolikor v sporočilu, ki ste ga prejeli zahtevajo kakršnokoli vpisovanje vaših podatkov, gre skoraj zagotovo za prevaro. Osebnih in bančnih podatkov ne vpisujte!

Slovnične napake – velik pokazatelj so tudi slovnične napake v SMS in e-mail sporočilih. Bodite pozorni, kako je napisano besedilo in kaj piše v podpisu sporočila.

Sumljivi SMS – edino SMS ali Viber sporočilo, ki ga boste od DPD prejeli je z informacijami o dostavi. Na dan dostave DPD pošlje sporočilo z 1-urnim časovnim okvirjem dostave paketa, paketno številko in povezavo za morebitne spremembe dostave. Nikjer ne bo zahtevano vpisovanje osebnih/bančnih podatkov ali dodatnih doplačil. Če pričakujete paket z odkupnino lahko le-to poravnate pri kurirju ali preko varnega spletnega sistema WSPay.

V primeru dvoma, ali sporočilo res prihaja iz DPD Slovenija in ali mu lahko zaupate, se lahko vedno obrnete na DPD službo za pomoč strankam na elektronski naslov podpora@dpd.si.

Spletne prevare bomo zelo težko povsem zatrli, zato je na nas, da postanemo bolj pozorni in spletnim prevarantom ne dovolimo, da izkoristijo naš trenutek nepozornosti še opozarjajo pri podjetju DPD d.o.o../LN/