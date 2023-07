Dirka po Franciji: Avstrijcu Felixu Gallu 17. kraljevska etapa, Pogačar za vodilnim Vingegaardom zaostal za 5:45 minute

Francija, 19. julija 2023 – Na 17. etapi kolesarske dirke po Franciji se je zgodilo to, česar ni pričakoval nobeden od kolesarskih navdušencev v Sloveniji. Na etapi, ki je od udeležencev zahtevala limit sposobnosti, je na trasi od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 km) v veliko krizo padel naš Tadej Pogačar in v primerjavi z vodilnim na dirki (danes četrtim), Dancem Jonasom Vingegaardom izgubil kar 5:45 minute. Skupno Pogačar zdaj za enkratnim Dancem zaostaja kar 7 minut 35 sekund, kar je praktično že neulovljiva prednost.

Po današnji etapi vodilnemu Jonasu Vingegaardu samo le še višja sila in huda nesreča lahko prepreči, da v Parizu ne bi slavil druge zaporedne zmage na Dirki po Franciji.

Presenetljivi zmagovalec na današnji kraljevski etapi pa je bil Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen) za katerega je to prva zmaga v karieri na dirki po Franciji.

Da je bila etapa res peklenska kaže podatek, da so kolesarji opravili s kar 5400 višinskimi metri, s čimer je 17. etapa Toura 2023 postala najtežja gorska etapa zadnjega desetletja na Dirki po Franciji.

Sodeč po danes videnem je veliki dvoboj med Pogačarjem in Vingegaardom zaključen, kar pomeni, naš kolesarski as lahko računa le na dosežek in lanskega Toura.

Dirka po etapah, 1. julija do 23. julija 2023

1. etapa: 1. julij, Bilbao (Španija) 182 km/ 1. A. YATES (UAE)…3. T. Pogačar (UAE)

2. etapa: 2. julij, Vitoria-Gasteiz — San Sebastián (ŠP)/ 1. V. LAFAY (Fra) /Cofidis/…3. T. Pogačar (Slo)/ UAE/

3. etapa: 3. julij, Amorebieta-Etxano (ŠP) — Bayonne (Fra) 185 km, 1. J. PHILIPSEN (Bel)/ Alpecin-Deceuninck/…58. T. Pogačar (Slo)/UAE)

4. etapa: 4. julij, Dax — Nogaro 182 km, 1. J. PHILIPSEN (Bel)/ Alpecin-Deceuninck/…8. T. Pogačar (Slo)/UAE)

5. etapa: 5. julij, Pau — Laruns 165 km,1. Jai Hindley (AVT)/ (BORA-hansgrohe)…8. T. Pogačar (Slo)/UAE + 01:38

6. etapa: 6. julij, Tarbes — Cauterets 145 km, 1. T. Pogačar (SLO)/UAE/, 2. J. Vingegaard (Dan)/Jumbo Visma + 24

7. etapa; 7. julij, Mont-de-Marsan — Bordeaux 170 km, 1. J. PHILIPSEN (VBr)/Alpecin-Deceuninck/… 22. T. Pogačar (SLO)/UAE/

8. etapa; 8. julij, Libourne — Limoges 201 km, 1. M. PEDERSEN (Dan) Lidl-Trek…10. T. Pogačar +00:00

9. etapa: 9. julij, Saint-Léonard-de-Noblat — Puy de Dôme 184 km, 1. M. WOODS (Kan)/Israel-Premier Tech/…13. t. Pogačar /SLO)/UAE/ + 08:19

Prost dan: 10. julij, Clermont-Ferrand PROST DAN

10. etapa: 11. julij, Vulcania — Issoire 167 km 1. Bilbao Pello (ŠPA)/Bahrain-Victorious/…27. T. Pogačar (Slo) /UAE/ +2.53

1. M. Kwiatkowski M./INEOS Grenadiers/…3. T. Pogačar /INEOS Grenadiers/

11. etapa: 12. julij, Clermont-Ferrand — Moulins, 180 km, 1. J. Philipsen (Bel)/Alpecin-Deceuninck/…20. T. Pogačar (Slo)/AE/ +0,07

12. etapa: 13. julij, Roanne — Belleville-en-Beaujolais 166 km: 1. Izagirre I. (ŠPA)/Cofidis/…20 T. Pogačar (Slo)/UAE/

13. etapa: 14. julij, Châtillon-sur-Chalaronne — Grand Colombier 138 km: 1. M. Kwiatkowski (Pol)/INEOS Grenadiers/…3. T. Pogačar (Slo) /UAE/ +0:50

14. etapa: 15. julij, Annemasse — Portes du Soleil 152 km: 1. C. Rodriguez (Špa)/INEOS Grenadiers/…2. T. Pogačar (Slo) /UAE/ +0:05

15. etapa: 16. julij, Portes du Soleil — Saint-Gervais Mont Blanc 180 km: 1. W. POELS (Niz)/Bahrain Victorious/…15. T. Pogačar (Slo)/UAE/ + 06:04

Prost dan: 17. julij Saint-Gervais Mont Blanc PROST DAN

16. etapa: 18. julij, Passy — Combloux 22 km – posamični kronometer: 1. Jonas Vingegaard (Dan)…2. T. Pogačar (Slo) +1,38

17. etapa: 19. julij, Saint-Gervais Mont Blanc — Courchevel 166 km:1. Felix Gall (Avs)…22. T. Pogačar (Slo)/UAE/ + 07:37

18. etapa: 20. julij, Moûtiers — Bourg-en-Bresse 186 km

19. etapa: 21. julij, Moirans-en-Montagne — Poligny 173 km

20. etapa: 22. julij, Belfort — Le Markstein Fellering 133 km

21. etapa: 23. julij, Saint-Quentin-en-Yvelines — Pariz 115 km

Skupaj: 3.404 km

Izidi 17. etape

Skupni vrstni red po 17. etapi/od 21. etap:

Čeprav je Tadej Pogačar doživel najhujši dan v 5-letni profesionalni karieri to še ne pomeni, da bi ga kdo smel odpisati. Tak je pač kolesarski šport, ki zahteva veliko tega. In tudi velikim včasih zmanjka. Jutri bo na sporedu 18. etapa – Moûtiers — Bourg-en-Bresse 186 km, ki pa je pisana na kožo ta “hitrim”./LN