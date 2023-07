Slovenija, 19. julij 2023 – Število delovno aktivnih se je povečalo četrti mesec zapored, na približno 934.100. Novi najvišji vrednosti, odkar spremljamo registrske podatke, sta dosegli število samozaposlenih in število delovno aktivnih po mestnih naseljih (nekaj več kot 441.100).

Ključne statistike:

0,1 % več delovno aktivnih kot v aprilu;

1,0-odstotna mesečna rast števila delovno aktivnih v gostinstvu;

v primerjavi z letom prej za 2,2 % več delovno aktivnih po mestnih naseljih.

Število delovno aktivnih znova večje

Delovno aktivnih je bilo približno 934.100 oseb, od tega okoli 834.100 zaposlenih in nekaj več kot 100.000 samozaposlenih. Število prvih se je v primerjavi z mesecem prej povečalo za 0,1 % ali za nekaj manj kot 900. Število drugih je zraslo četrti mesec zapored, tokrat za 0,3 % ali za približno 300 oseb, in doseglo najvišjo vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu.

Med delovno aktivnimi je bilo nekaj več kot 513.400 moških (oz. skoraj 200 več kot mesec prej) in okoli 420.700 žensk (za približno 1.000 več).

V primerjavi s prejšnjim majem je bilo delovno aktivnih oseb za 1,5 % več. Število zaposlenih se je dvignilo za 1,4 %, število samozaposlenih pa za 2,7 %. Med moškimi se je število delovno aktivnih povečalo za 1,6 %, med ženskami pa za 1,4 %.

Povečanje v večini dejavnosti

V primerjavi z mesecem prej se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v gostinstvu, in sicer za nekaj manj kot 400 oseb (1,0 %), od tega jih je bila dobra polovica tujih državljanov. V tej dejavnosti je bilo izmed približno 38.500 delovno aktivnih okoli 16.400 moških in približno 22.100 žensk. Večina, nekaj manj kot 33.700 delovno aktivnih, je bilo zaposlenih, približno 4.800 pa samozaposlenih. Z vidika državljanstva je bilo 79,6 % (približno 30.700) državljanov Slovenije, 3,1 % so predstavljali delovno aktivni iz držav članic EU (okoli 1.200), 17,3 % (ali nekaj več kot 6.700) pa državljani držav zunaj EU. Tujih državljanov je bilo v primerjavi z mesecem prej več za 3,2 %. Delovno aktivni tuji državljani v gostinstvu so prihajali iz 210 različnih držav, največ (približno 2.300) iz Bosne in Hercegovine. Približno 24.000 delovno aktivnih je delo v gostinstvu opravljalo po pogodbi za nedoločen čas, okoli 14.500 pa v drugih oblikah delovnega razmerja. Povprečna starost delovno aktivnih v gostinstvu je bila 41,3 leta.

Število delovno aktivnih se je znižalo le v dveh dejavnostih, in sicer v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za nekaj več kot 300 ali 0,6 %), na približno 60.600, ter v gradbeništvu (za približno 200 ali 0,3 %), na približno 75.500.

Na letni ravni se je število delovno aktivnih v gostinstvu povečalo za 1,7 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 2,4 % ter v gradbeništvu za 4,8 %.

Delovno aktivnih po mestnih naseljih več

V letu 2022 so bila v Sloveniji evidentirana 104 mestna naselja in razen v osmih, se je število delovno aktivnih v njih povečalo. V primerjavi z letom prej se je število delovno aktivnih dvignilo za nekaj več kot 9.500 (ali za 2,2 %). Najizraziteje se je povečalo v Ljubljani (za nekaj manj kot 2.600 ali 2,1 %), najbolj znižalo pa v Kranjski Gori (za nekaj več kot 700 ali 45,8 %). Razloge za upad gre iskati v tem, da je v času ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19 veliko oseb prijavilo začasno prebivališče v Kranjski Gori. To dovoljenje velja dve leti in samodejno poteče, če posameznik ne vloži prošnje za njegovo podaljšanje.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija