Vlada potrdila predlog zakona o preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo

Ljubljana, 21. julija 2023 – Vlada je včeraj potrdila predlog zakona o statusnem preoblikovanju zavarovalnice Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo.

Kot je zapisno v sporočilu za javnost je cilj ob preoblikovanju sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja urediti in obvarovati premoženjski položaj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot ustanovitelja Vzajemne in 700.000 zavarovancev oziroma članov, so sporočili z vlade.

Družba bo po preoblikovanju lahko še naprej izvajala svojo dejavnost, pojasnjuje finančno ministrstvo. Upravičenci do delnic bodo tako ustanovitelj ZZZS kot člani na dan 31. december 2023.

Zavarovanci s sklenjenim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem bodo ohranili upravičenost do vloženih sredstev, ki bi jo zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in posledično prenehanja članstva v Vzajemni sicer izgubili.

Velja dodati, da je Vzajemna 19. julija 2023 javnosti sporočila – “Po ocenah Vzajemne zdravstvene zavarovalnice bo do konca letošnjega leta ostalo manj kot 20 milijonov evrov premoženja z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta sredstva želi Vzajemna po prenehanju izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v celoti razdeliti med svoje zavarovance z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po prenosu prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek, ki ga bo v skladu z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju s 1. 1. 2024 začel zbirati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, želi Vzajemna svoje poslovanje nadaljevati kot družba za vzajemno zavarovanje, torej neprofitno in na temelju solidarnosti, ter s svojo ponudbo dodatnih zdravstvenih in ostalih zavarovanj ohraniti svoj položaj na zavarovalniškem trgu”. Celotno sporočilo – aktivna povezava.