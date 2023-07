V 2021 je v Sloveniji nastalo na novo 5649 podjetij, prenehalo delovati 5758

Slovenija, 21. julij 2023 – V 2021 je v Sloveniji nastalo na novo 5.649 podjetij z vsaj eno zaposleno osebo ali za 3,1 % več kot v letu pred tem (leta 2020), poslovati pa je prenehalo 5.758 takih podjetij ali za 0,7 % več.

Največ podjetij nastalo v gradbeništvu, prenehalo poslovati pa največ v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

V opazovanem letu ustanovljena podjetja z vsaj eno zaposleno osebo so tudi zaposlovala več oseb kot tista, ki so nastala v 2020: število zaposlenih je bilo višje za 0,7 %, število oseb, ki delajo, pa za 1,6 %.

Največ novih podjetij je po svoji dejavnosti spadalo v področje gradbeništvo (20,5 %). Sledila so podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (15,7 %), v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (15,6 %) ter v predelovalnih dejavnostih (10,7 %). Med vsemi podjetji, ki so poslovala v 2021, jih je v tem letu na novo nastalo 7,8 %.

V podjetjih z najmanj eno zaposleno osebo, ki so v 2021 prenehala poslovati, je bilo v primerjavi s tistimi, ki so nehala poslovati leto prej, število zaposlenih večje za 1,0 %, število oseb, ki so delale, pa za 1,4 %. Največ jih je bilo registriranih v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (16,8 %). Sledila so podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (16,7 %), v gradbeništvu (15,7 %) ter v gostinstvu (10,6 %).

Pet let po nastanku še poslovalo 40 % podjetij z najmanj eno zaposleno osebo

Od podjetij, ki so nastala v 2016, jih je v 2021 še poslovalo 39,7 %. Deleži podjetij, ki so še poslovala pet let po nastanku, so bili najvišji v dejavnosti promet in skladiščenje (48,2 %), v predelovalnih dejavnostih (47,9 %) ter v zdravstvu in socialnem varstvu (47,8 %), najnižji pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (21,8 %), v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (32 %) ter v izobraževanju (33,2 %).

Med novimi podjetji prevladovale pravne osebe, med podjetji, ki so prenehala poslovati, pa fizične osebe

Po pravnoorganizacijski obliki so bila v 2021 nastala podjetja v 53,1 % pravne osebe, v 46,9 % pa fizične osebe. Tista, ki so v tem letu prenehala poslovati, pa so bila v 51,9 % fizične osebe in v 48,1 % pravne osebe.

Med novimi podjetji v 2021 je bilo v primerjavi z letom prej več drugih pravnih oseb (za 13,2 %), pri podjetjih, ki so prenehala poslovati, pa več fizičnih oseb (za 3 %).

Tudi večina podjetij, ki so v 2021 nastala ali prenehala poslovati, zaposlovala največ po štiri osebe

Velika večina podjetij, ki so bila ustanovljena v opazovanem letu, in tudi velika večina tistih, ki so v tem letu prenehala poslovati, sta zaposlovali po največ 4 osebe. Med prvimi je bilo takih 97,5 %, med drugimi pa 98,1 % podjetij.

Med podjetji, nastalimi v 2021, je bilo povečanje v primerjavi z letom prej največje med podjetji z devet in več zaposlenimi (za 5,1 %). Med podjetji, ki so prenehala poslovati v 2021, pa se je v primerjavi z letom prej najizraziteje povečalo število tistih s 5 do 9 zaposlenimi (za 12,7 %).

Delež podjetij, nastalih v 2016, ki so poslovala pet oz. šest let pozneje, Slovenija

Podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2021 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 7. septembra 2023, razčlenjeni po kohezijskih in statističnih regijah pa 28. septembra 2023./LN/Vir: SURS/

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija

Novonastala podjetja Podjetja, ki so prenehala poslovati 2021 2021

2020 20211) 20211)

2020 število indeks število indeks Podjetja 5.649 103,1 5.758 100,7 Zaposlene osebe 5.956 100,7 5.249 101,0 Osebe, ki delajo 8.614 101,6 8.266 101,4

1) Začasni podatki.

Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po velikosti podjetja z vidika števila zaposlenih, Slovenija

Novonastala podjetja Podjetja, ki so prenehala poslovati 2021 20211) število Velikost podjetja – SKUPAJ 5.649 5.758 1 – 4 zaposlene 5.508 5.647 5 – 9 zaposlenih 100 80 10+ zaposlenih 41 31

1) Začasni podatki.