Umetna inteligenca spreminja družbene medije in svet

ZDA, 22. julij 2023 – Umetna inteligenca hitro postaja del sveta družbenih medijev na naših mobilnih telefonih in računalnikih. Besedilo, slike, avdio in video je vsakomur vse lažje ustvariti z uporabo novih generatorjev orodij umetne inteligence AI (angleško artificial intelligence, s kratico AI)).

Ker materiali, ki jih ustvari umetna inteligenca, postajajo vse bolj prodorni, je vse težje ugotoviti razliko med tem, kaj je resnično in kaj je bilo prirejeno.

“To je eden od izzivov v naslednjem desetletju,” je dejal Kristian Hammond, profesor računalništva, ki se osredotoča na umetno inteligenco na univerzi Northwestern.

Vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, si utira pot v filme, TV-oddaje in družbena omrežja na Facebooku, TikToku, Snapchatu in drugih platformah.

Umetna inteligenca – orodja – so bila uporabljena za spreminjanje podob nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in papeža Frančiška. Letošnji zmagovalec prestižnega mednarodnega fotografskega natečaja je z umetno inteligenco ustvaril lažno fotografijo.

Victor Lee, ki je specializiran za orodja umetna inteligence, kot izredni profesor na podiplomski šoli za izobraževanje na Univerzi Stanford, pravi, “ljudje morajo biti previdni, ko gledajo materiale, ustvarjene z AI.”

Ne glede na to, ali gre za besedilo, video, sliko ali zvok, z generativno umetno inteligenco vidimo stvari, ki so videti kot dejanske novice ali podoba določene osebe, vendar to ni res, je dejal Lee.

Orodje AI se uporablja tudi za ustvarjanje pesmi, ki zvenijo kot priljubljeni glasbeni izvajalci in posnemajo podobe igralcev.

Nedavno je anonimna oseba na TikToku uporabila umetno inteligenco, da je ustvarila pesem z ritmom, besedilom in glasovi, ki so mnoge preslepili, da so verjeli, da gre za posnetek pop zvezdnikov Drakea in The Weeknda.

Med zahtevami televizijskih in filmskih igralcev ter pisateljev, ki trenutno stavkajo v ZDA, je zaščita pred uporabo umetne inteligence, ki je napredovala pri posnemanju obrazov, teles in glasov v filmih in televiziji.

“Mislim, da so bili filmi Avatar tako uspešni, ker so se ljudje lahko poistovetili z animacijo simuliranih likov,” je dejal Bernie Luskin, direktor pobude Luskin community college leadership pobude na kalifornijski univerzi v Los Angelesu.

Luskin, ki raziskuje medijsko psihologijo, meni, da bo uporaba umetne inteligence, ki bo postala svetovni pojav, psihološko vplivala na ljudi in vplivala na njihovo vedenje.

“Vsekakor bo imelo dramatičen vpliv na družbene medije,” je dejal. “Ko bo umetna inteligenca vse pogostejša, bo postajala vse bolj zavajajoča in zlorabljalci jo bodo zlorabljali.”

Pozitivno pa je, pravi Hammond, da bo AI spodbujala dodatne umetniške elemente.

“Imeli bomo nov pogled na to, kaj pomeni biti ustvarjalen,” je dejal, “in obstajala bo drugačna vrsta spoštovanja, ker sistemi AI ustvarjajo stvari v sodelovanju s človekom.”

Velika skrb pa je, da so ljudje že zdaj preslepljeni z umetno inteligenco, in ko bo tehnologija postala še bolj izpopolnjena, bo še težje razbrati njeno kaj je izvirno in kaj ne.

Krishnan Vasudevan, docent za vizualno komunikacijo na Univerzi v Marylandu, skrbi, da bi lahko ljudje postali imuni na materiale, ki jih ustvari umetna inteligenca, in jim bo vseeno, ali so resnični ali ne. “Želeli bodo vizualne elemente, ki krepijo njihova stališča, orodje pa bodo uporabili kot način za diskreditacijo ali norčevanje iz političnih nasprotnikov,” je dejal.

Strokovnjaki pravijo, da je treba upoštevati norme, predpise in zaščitne norme, da ohranimo umetno inteligenco v skladu s ustreznimi odnosi.

“Moramo začeti natančno opazovati, kaj se tam dogaja,” je dejal Hammond. “Na primer, obstajati bi morali predpisi, ki pravijo, da vaše slike ne bi smeli povezovati s čim pornografskim.”

Victor Lee pa je prepričan, da bo umetna inteligenca ustvarila velike spremembe, na katere se bo javnost morda navadila, podobno kot so to storili internet in družbeni mediji. “Internet sam po sebi ni dobra ali slaba stvar, vendar je spremenil družbo,” je dejal. In tudi umetna inteligenca ni dobra ali slaba, je pa res, da je naredila veliko sprememb, je pravil Lee.

Zato velja vedeti in se zavedati, pravi Lee, da bo umetna inteligenca silila ljudi, da ponovno razmislijo o tem, kaj pomeni biti pristen. /LN/Povzeto po Voa/Foto: povzeto po internetu/