V slovenska pristanišča je lani priplulo ali iz njih odplulo za 18 % več ladij

Slovenija, 22. julija 2023 – Kot kažejo podatki statistične analize SURS je v slovenska pristanišča lani (leta 2022) priplulo ali iz njih odplulo za 18 % več ladij. Največ prometa s potniki na ladjah za križarjenje je imel Koper, s tistimi na potniških ladjah pa Piran. V koprskem pristanišču so pretovorili 22,4 milijona ton blaga oz. za 12 % več kot leto prej.

Precej več prihodov in odhodov potniških ladij

V vsa tri slovenska pristanišča je priplulo oz. iz njih odplulo 3.623 ladij (za 18 % več kot v letu pred tem). Tovornih ladij je bilo 3.133, plovil za prevoz potnikov pa 490.V Piranu so našteli 340 potniških ladij in 20 ladij za križarjenje, v pristanišču Koper niso našteli nobene potniške ladje, je pa priplulo 130 ladij za križarjenje, v pristanišče Izola pa ni prišlo nobeno plovilo za prevoz potnikov.

Promet tovornih ladij poteka le v koprskem pristanišču. Priplulo ali odplulo jih je 1.183 za prevoz kontejnerjev, 1.132 za prevoz generalnega tovora, 379 za prevoz tekočega tovora, 359 za prevoz suhega razsutega tovora in 67 specializiranih ladij.

Največ potnikov v pristanišču Koper

V slovenska pristanišča je prispelo 89.000 potnikov (leto prej 5.800), iz njih pa jih je odpotovalo 14.700 (leto prej 1.000) Največ potnikov je prišlo z ladjami za križarjenje. Potniki na teh ladjah se štejejo kot prispeli potniki, ker je postanek le del njihovega potovanja, in ne njegov konec.

Največ prometa s potniki je bilo v pristanišču Koper: priplulo jih je 72.700, odplulo pa 90. Od tega jih je s potniškimi ladjami priplulo 49 in odplulo 90, z ladjami za križarjenje pa 72.600.V pristanišču Piran so našteli 16.300 prihodov potnikov in 14.600 njihovih odhodov. Od tega jih je s potniškimi ladjami priplulo 14.000 in odplulo 14.600, z ladjami za križarjenje pa 2.300.

V koprskem pristanišču pretovor blaga narastel

V koprskem pristanišču so pretovorili 22,4 milijona ton blaga ali na letni ravni za 12 % več. Razložili so 16,9 milijona ton, od tega 5,8 milijona ton suhega razsutega tovora, 5,1 milijona ton velikih kontejnerjev, 4,6 milijona ton tekočega razsutega tovora in 1,4 milijona ton drugega tovora. Razloženi tovor je predstavljal 75 % vsega prometa s tovorom. Naložili so 5,5 milijona ton blaga, od tega je bilo 3,9 milijona ton velikih kontejnerjev, sledile so enote RO-RO z 0,8 milijona ton, suhi razsuti tovor z 0,2 milijona ton, drugega tovora pa je bilo za 0,6 milijona ton. Naloženi tovor je predstavljal 25 % vsega prometa s tovorom./LN/Vir:SURS/

Pristaniški potniški promet, Slovenija

Pristaniški promet ladij, potnikov in blaga, Slovenija

2021 2022 2022

2021 število sprememba v % Ladje1) Ladje – skupaj 3.045 3.623 19,0 Tovorne ladje 2.990 3.133 4,8 Potniške ladje 55 490 790,9 Potniki2) Potniki – skupaj 6.773 103.672 1.430,7 Potniki na potniških in drugih ladjah 1.944 28.781 1.380,5 Potniki na ladjah za križarjenje 4.829 74.891 1.450,9 Blago (1.000 t) Blago – skupaj 20.060 22.387 11,6 Razloženo blago 14.535 16.861 16,0 Naloženo blago 5.525 5.526 0,0

1) Ladje štejemo ob prihodu ter ob odhodu iz pristanišča.

2) Potnike štejemo ob prihodu ter ob odhodu iz pristanišča, razen potnikov na ladjah za križarjenje, ki jih štejemo le ob prihodu v pristanišče