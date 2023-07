Dirka po Franciji: Matej Mohorič veliki zmagovalec 19. etape

Francija, 21. julija 2023 – Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je veliki zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km) je po fotofinišu z mojstrsko akcijo ukanil včerajšnjega zmagovalca Danca Kasperja Asgreena ter tretjega “pobeglega” Avstralca Bena O’Connorja.

To je za Mateja Mohoriča 19. zmaga v karieri in tretja na dirki po Franciji. Še več! Matej Mohorič je zmagal na vseh treh tritedenskih dirkah, kar je res izjemen uspeh za tekmovalca, ki v svoji ekipi Bahrain Victorious ni kapetan.

In to je za RTV Slovenija povedal Matej Mohorič: “Kruto je biti kolesar svetovnega kova, ki nastopa na Dirki po Franciji. Vsi so tako dobro pipravljeni, da včasih trpiš kot žival. Na prelaz Loze me je bilo sram pred slovenskimi navijači, ker sem bil na koncu svojih moči. Tistih 140 pulza klatiš gor, 300 vatov moči, kar zmore vsak rekretaivni kolesar, ker si enostavno tako utrujen. Hkrati si bil več mesecev od doma, ne vidiš svoje družine, svojih otrok. In se počutiš neumno, ko tam zadaj loviš časovno zaporo. Ampak potem pride tak dan, kot je danes.”

V skupni razvrstitvi je Danec Jonas Vingegaard (danes 42. mesto) zanesljivo ubranil rumeno majico, drugouvrščeni Tadej Pogačar (danes 37.) še vedno zaostaja 7:35.

Dirka po etapah, 1. julija do 23. julija 2023

1. etapa: 1. julij, Bilbao (Španija) 182 km/ 1. A. YATES (UAE)…3. T. Pogačar (UAE)

2. etapa: 2. julij, Vitoria-Gasteiz — San Sebastián (ŠP)/ 1. V. LAFAY (Fra) /Cofidis/…3. T. Pogačar (Slo)/ UAE/

3. etapa: 3. julij, Amorebieta-Etxano (ŠP) — Bayonne (Fra) 185 km, 1. J. PHILIPSEN (Bel)/ Alpecin-Deceuninck/…58. T. Pogačar (Slo)/UAE)

4. etapa: 4. julij, Dax — Nogaro 182 km, 1. J. PHILIPSEN (Bel)/ Alpecin-Deceuninck/…8. T. Pogačar (Slo)/UAE)

5. etapa: 5. julij, Pau — Laruns 165 km,1. Jai Hindley (AVT)/ (BORA-hansgrohe)…8. T. Pogačar (Slo)/UAE + 01:38

6. etapa: 6. julij, Tarbes — Cauterets 145 km, 1. T. Pogačar (SLO)/UAE/, 2. J. Vingegaard (Dan)/Jumbo Visma + 24

7. etapa; 7. julij, Mont-de-Marsan — Bordeaux 170 km, 1. J. PHILIPSEN (VBr)/Alpecin-Deceuninck/… 22. T. Pogačar (SLO)/UAE/

8. etapa; 8. julij, Libourne — Limoges 201 km, 1. M. PEDERSEN (Dan) Lidl-Trek…10. T. Pogačar +00:00

9. etapa: 9. julij, Saint-Léonard-de-Noblat — Puy de Dôme 184 km, 1. M. WOODS (Kan)/Israel-Premier Tech/…13. t. Pogačar /SLO)/UAE/ + 08:19

Prost dan: 10. julij, Clermont-Ferrand PROST DAN

10. etapa: 11. julij, Vulcania — Issoire 167 km 1. Bilbao Pello (ŠPA)/Bahrain-Victorious/…27. T. Pogačar (Slo) /UAE/ +2.53

1. M. Kwiatkowski M./INEOS Grenadiers/…3. T. Pogačar /INEOS Grenadiers/

11. etapa: 12. julij, Clermont-Ferrand — Moulins, 180 km, 1. J. Philipsen (Bel)/Alpecin-Deceuninck/…20. T. Pogačar (Slo)/AE/ +0,07

12. etapa: 13. julij, Roanne — Belleville-en-Beaujolais 166 km: 1. Izagirre I. (ŠPA)/Cofidis/…20 T. Pogačar (Slo)/UAE/

13. etapa: 14. julij, Châtillon-sur-Chalaronne — Grand Colombier 138 km: 1. M. Kwiatkowski (Pol)/INEOS Grenadiers/…3. T. Pogačar (Slo) /UAE/ +0:50

14. etapa: 15. julij, Annemasse — Portes du Soleil 152 km: 1. C. Rodriguez (Špa)/INEOS Grenadiers/…2. T. Pogačar (Slo) /UAE/ +0:05

15. etapa: 16. julij, Portes du Soleil — Saint-Gervais Mont Blanc 180 km: 1. W. POELS (Niz)/Bahrain Victorious/…15. T. Pogačar (Slo)/UAE/ + 06:04

Prost dan: 17. julij Saint-Gervais Mont Blanc PROST DAN

16. etapa: 18. julij, Passy — Combloux 22 km – posamični kronometer: 1. Jonas Vingegaard (Dan)…2. T. Pogačar (Slo) +1,38

17. etapa: 19. julij, Saint-Gervais Mont Blanc — Courchevel 166 km:1. Felix Gall (Avs)…22. T. Pogačar (Slo)/UAE/ + 07:37

18. etapa: 20. julij, Moûtiers — Bourg-en-Bresse 186 km: 1. K. Asgreen (Dan) /Soudal Quick-Step/…26. T. Pogačar (Slo)/UAE/ – čas zmagovalca

19. etapa: 21. julij, Moirans-en-Montagne — Poligny 173 km: 1. Matej MOHORIČ (SLO)/ Bahrain Victorious

20. etapa: 22. julij, Belfort — Le Markstein Fellering 133 km

21. etapa: 23. julij, Saint-Quentin-en-Yvelines — Pariz 115 km

Skupaj: 3.404 km

Izidi 19. etape

1. M. MOHORIČ SLO 3:31:02

2. K. ASGREEN DAN isti čas

3. B. O’CONNOR AVS +0:04

4. J. PHILIPSEN BEL 0:39

5. M. PEDERSEN DAN

6. C. LAPORTE FRA vsi

7. L. MEZGEC SLO

8. A. BETTIOL ITA isti

9. M. TRENTIN ITA

10. T. PIDCOCK VB čas …

37. T. POGAČAR SLO 13:43

42. J. VINGEGAARD DAN isti čas

Skupni vrstni red po 19. etapi – od 21. etap

Jutri, 22. julija, sledi še gorska etapa v Vogezih (šest gorskih ciljev, od tega dva prve kategorije), v nedeljo pa parada šampionov v Parizu./LN/