Zakaj obrekovanje kot kaznivo dejanje v Republiki Srbski (BiH) moti slovenske medije, a ne moti jih kaznovanje obrekovanja v Sloveniji

BiH/Republika Srbska, 28. julij 2023 – Na spletni strani RTV Slovenija – MMC so, 20. julija 2023, objavili članek z naslovom “V Republiki Srbski obrekovanje znova kaznivo dejanje“. V njem avtor K. S. zapiše, da v Republiki Srbski (ki je sestavni del Bosne in Hercegovine, je pa res, da se ta na veliko področjih obnaša kot samostojna država) tamkajšnji aktivisti in novinarji opozarjajo na drsenje proti cenzuri. In sicer zato, ker je parlament Republike Srbske sprejel spremembo kazenskega zakonika, s katero so v tej srbski entiteti BiH-a obrekovanje znova opredeljuje kot kaznivo dejanje.

V članku avtor omenja tudi opozicijskega poslanca Igorja Crnadaka (je podjetnik, novinar in politik iz Bosne in Hercegovine ter generalni sekretar Stranke demokratičnega napredka /PDP/), ki naj bi v razpravi poudaril, da želijo oblasti v Banjaluki (gre za Republiko Srbsko) z zakonom ustvariti “poslušno družbo”.

V članku je tudi zapisano, da je parlament Republike Srbske osnutek zakona sprejel marca, nato pa je bil ta po številnih kritikah ter pozivih domačih in tujih novinarskih in nevladnih organizacij, tudi EU-ja in ZDA, naj zakona ne sprejemajo, v končnem predlogu spremenjen, in sicer tako, da je znižal predvidene visoke denarne kazni za obrekovanje, a obrekovanje zadržal, kot kaznivo dejanje z nižjimi denarnimi kaznimi.

Oglasila naj bi se tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović (bosanska strokovnjakinja za človekove pravice in aktivistka, ki od 1. aprila 2018 deluje kot komisarka Sveta Evrope za človekove pravice – poznamo jo tudi v Sloveniji, ko se je s svojimi pogledi oglašala povezano s stanjem v STA), ki naj bi dejala, da bo obrekovanje kot kaznivo dejanje poslabšalo že tako neugodne razmere za delo medijev v Republiki Srbski in otežilo nadzor nad oblastmi.

No, tudi EU (kdo v EU v članku ni navedeno) naj bi že ob pobudi za sprejetje zakona izrazila zaskrbljenost in ocenila, da bi sprejem takšnega zakona pomenil korak nazaj za BiH na njeni evropski poti.

Ker je prav, da se prepreči sprejemanje zakonov, ki oblastem omogočajo vpliv, s katerim družba nato drsi proti cenzuri, smo se obrnili na parlament Republike Srbske, da nam pošljejo ta tako sporni zakon, ki kot pravi njihov opozicijski poslanec Igor Crnadak, s kaznovanjem obrekovanja ustvarja “poslušno družbo”.

Zanimivo je, da so se, oni ta »spodaj« neverjetno hitro odzvali in nam poslali sprejeti zakon, tako v cirilici kot latinici (zanimivo mar ne? NE!) in nam s tem omogočili, da vam ga kot celoto in v delu predstavimo, kako bo kaznovano obrekovanje – aktivna povezava na zakon.

Ta obrekovanje kaznuje tako:

(1) Kdor pove ali posreduje kaj neresničnega o drugem, vedoč, da je neresnica, pri čemer se tretji osebi jasno razkrijem in s tem povzročim škodo njegovemu dobremu imenu in časti, se kaznuje z globo 1000 KM KM (p.p. to predstavlja 500 evrov) do 3000 KM (p.p. to predstavlja 1500 evrov) .

(2) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno prek tiska, radia, televizije, računalniškega omrežja ali drugih oblik obveščanja, na javnem shodu ali na drug način, zaradi česar je postalo dostopno večje število oseb, se kaznuje z globo od 2000 KM KM (p.p. to predstavlja 1000 evrov) do 5000 KM KM (p.p. to predstavlja 2500 evrov).

(3) Če je prikazano ali posredovano povzročilo ali bi lahko povzročilo hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z globo od 3000 KM KM (p.p. to predstavlja 1500 evrov) do 6000 KM (p.p. to predstavlja 3000 evrov).

Ker je prav, da smo dosledni, smo pogledali, ali se obrekovanje kaznuje tudi v članici EU – Republiki Sloveniji. Da! Kaznujejo se ga, in sicer tako:

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šest mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.

Zanimivo mar ne? Kaj?

Namreč to, če natančno preberete določila obeh kaznovanj OBREKOVANJA, boste prišli (mi smo!) do zanimive ugotovitve. In sicer da t. i. sporni zakon »samopašne« srbske entitete BiH, ki je morda lahko sporen zaradi »lokalizacije« znotraj države BiH, a je sodeč po kazenskih določilih ta jasnejši in obrekovanje kaznuje bolj jasno kot zakon znamenite članice EU – Slovenija!.

Da se razumemo! S to objavo ne jemljemo v bran srbske entitete BiH, ampak želimo javnosti le sporočiti, da je vredno, preden začneš čistiti tuji prag, pred tem očisti svojega.

Namreč, oni »tam doli« zaradi obrekovanja s svojim zakonom sodnikom ne omogočajo, da vas pošljejo v zapor, kar pa je sodnikom v evropski članici dovoljeno. Tam se ve, koliko »stane« če ti jezik prehiteva možgane, pri nas pa sodnik določa, koliko je zanj neko obrekovanje vredno./Pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN – le ponazoritveno/