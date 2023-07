Znana julijska inflacija v Sloveniji (6,1 %) in v območju z evrom (5,5 %)

Ljubljana/Luxembourg, 31. julija – Statistični urad je danes, 31. julija objavil podatke o julijski inflaciji. Življenjske potrebščine so se julija na letni ravni v povprečju podražile za 6,1 %, na mesečni pa za 0,2 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Poletna sezonska razprodaja oblačil in obutve je mesečno inflacijo znižala za 0,5 odstotne točke.

Letna rast cen je bila 6,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 11,0-odstotna).

Cene storitev so se v povprečju zvišale za 8,3 %, cene blaga pa za 5,0 %. Poltrajno blago je bilo dražje za 6,5 %, blago dnevne porabe za 5,3 % in trajno blago za 2,2 %.

Največ, 2 odstotni točki, so k letni inflaciji prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Zvišale so se za 11,1 %. 0,9 odstotne točke so dodale podražitve iz skupine rekreacija in kultura (za 8,9 %). Izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so bili dražji za 13,7 % in so inflacijo dvignili za 0,8 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še podražitve v restavracijah in hotelih (za 9,2 %) ter pri raznovrstnem blagu in storitvah (za 7,8 %).

Po drugi strani so cenejši naftni derivati letno inflacijo ublažili za 1,3 odstotne točke; tekoča goriva so se pocenila za 29,5 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 16,2 %. Na letni ravni je za 10,9 % upadla tudi cena električne energije in inflacijo znižala za 0,5 odstotne točke.

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,2 %.

K mesečni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale podražitve počitniških paketov (za 9,6 %). Višje cene naftnih derivatov so dodale 0,2 odstotne točke; tekoča goriva so se podražila za 3,9 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 3,6 %. Po 0,1 odstotne točke so dodale še dražje nastanitvene storitve (za 5,0 %), oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 1,5 %), medicinski proizvodi, pripomočki in oprema (za 1,4 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 0,8 %).

Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,5 odstotne točke znižale poletne razprodaje oblačil in obutve – cene teh so se znižale za 6,7 %. Cenejša je bila tudi hrana (za 1,0 %) in je mesečno inflacijo ublažila za 0,2 odstotne točke. 0,1 odstotne točke so prispevale vse preostale pocenitve v juliju.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 5,7-odstotna (julija lani 11,7-odstotna). Na mesečni ravni so bile cene v povprečju nespremenjene.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,3 %, cene blaga pa za 4,4 %. Poltrajno blago je bilo dražje za 6,3 %, blago dnevne porabe za 4,8 % in trajno blago za 1,0 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU junija 5,5-odstotna (mesec prej 6,1-odstotna) in v državah članicah EU 6,4-odstotna (mesec prej 7,1-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (1,0-odstotna), najvišja na Madžarskem (19,9-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 6,6 %.

Diagram – Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija

jul 2023

jul 2022 jul 2023

jun 2023 jul 2023

dec 2022 jan–jul 2023

jan–jul 2022 jul 2023

Ø 2015 stopnja rasti (%) indeks Skupaj 6,1 0,2 5,1 8,6 126,67 01 Hrana in brezalkoholne pijače 11,1 -0,9 3,7 15,7 139,48 02 Alkoholne pijače in tobak 9,2 0,0 8,0 9,2 127,88 03 Oblačila in obutev 7,3 -6,7 -3,2 5,4 103,78 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 2,0 0,6 7,2 9,4 145,67 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 6,7 -0,5 2,6 9,8 124,75 06 Zdravstvo 13,7 0,5 8,2 9,7 126,04 07 Prevoz -3,4 1,2 1,7 2,0 115,37 08 Komunikacije 3,0 0,1 0,7 3,1 103,85 09 Rekreacija in kultura 8,9 3,5 15,0 8,3 123,54 10 Izobraževanje 5,2 -0,1 4,0 3,6 119,33 11 Restavracije in hoteli 9,2 1,4 6,7 10,0 137,62 12 Raznovrstno blago in storitve 7,8 0,8 4,6 7,4 123,01 Blago 5,0 -0,7 3,2 8,9 125,09 Storitve 8,3 1,8 8,9 7,9 129,91

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija