Stane Kavčič s svojo glavo plačal prvo slovensko žametno osamosvojitev

Slovenija, 31. julij 2023 – Danes obeležujemo 54 let od Kavčičeve “Cestne afere”. Na današnji dan 31. julija leta 1969 se je zgodila velika politična kriza v tedanji Socialistični republiki Sloveniji, katere vlado je vodil znameniti Stane Kavčič. Afera poimenovana Cestna afera je ime za spor med liberalnimi politiki v Sloveniji, ki so zahtevali, da se Sloveniji prepusti ekonomski razvoj in obdrži slovenska identiteta ter zakrknjenimi jugoslovansko usmerjenimi komunističnimi politiki, ki so želeli težnje Slovencev zadušiti in Slovenijo še bolj privezati na propadajočo jugoslovansko ekonomijo, da bi se tako lažje obdržali na oblasti.

1969 – SLOVENIJA ZAHTEVA AVTOCESTNO POVEZAVO ŠENTILJ – KOPER

V tistih letih je Slovenija že dalj časa načrtovala svojo avtocesto, od Šentilja do Nove Gorice in Kopra, ki bi povezala Slovenijo z zahodno in srednjo Evropo ter dala zagon njenemu gospodarstvu. Gradnjo avtoceste naj bi delno financirala Slovenijo sama, delno pa naj bi jih prispevala Mednarodna banka za obnovo in razvoj. A, jugoslovansko usmerjeni politiki z Mitjo Ribičičem na čelu (obtoženem pobijanju civilistov med drugo vojno in po njej), niso dovolili Sloveniji izgradnjo dveh avtocestnih odsekov: Hoče–Levec in Postojna–Razdrto!

Temu, za Slovence” kriminalnemu« zatiranju jugoslovanskih komunistov, se je uprla tedanja slovenska vlada znamenitega Staneta Kavčiča. Tako se je začela ena prvih kriz in velikih sporov med Ljubljano in Beogradom. Slednje pa je bilo tudi eden od povodov za dokončno slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991.

Slovenske liberalne (pomladne) politike pod vodstvom Staneta Kavčiča, so najbolj ovirali njihovi ultra konservativni jugoslovanski komunistični rojaki pod komando Edvarda Kardelja, najbolj pa so se izpostavili Sergej Kraigher, Andrej Marinc in France Popit, predsednik CK ZKS.

SLOVENCI PROTI TITU

Še več, jugoslovanski komunisti s Titom na čelu, obsodijo slovensko cestno afero kot nacionalistično. Tito očita Kavčiču rušenje enotnosti in spodbujanje očitkov, da se Sloveniji krade, ter, da ne gre samo za ceste, temveč za položaj Slovenije v Jugoslaviji nasploh. Komunisti so spoznali, da morajo za učinkovito širjenje svojih laži imeti popoln nadzor nad mediji tem so naročili, da morajo slovenski javnosti pristransko poročati o aferi in blatiti pomladnika Staneta Kavčiča.

NADZOR NA MEDIJI SE SISTEMATIZIRA – SLOVENIJO MEDIJSKO ZATREJO

Tisti, ki pozorno spremljajo dogajanje v mediji bodo opazili, da so isti pristop ohranili do danes. Kot kazen, pa so bili tisti uredniki, ki se leta 1969 niso uklonili pritisku komunistov, takoj zamenjani. Komunisti so se spravili tudi na prosveto, saj so 4 profesorje današnje FDV vrgli iz službe, ker so podpirali liberalno ekonomsko politiko Staneta Kavčiča.

Takrat so komunisti spoznali tudi, da morajo za to, da se obdržijo na oblasti popolnoma obvladovati medije ter imeti ljudi, ki učinkovito vplivajo na javno mnenje, kot neki modreci. Tako so nastavili svoje ljudi na slovenskih fakultetah, ki delujejo kot glas stroke in morale, in na ta način dajejo namišljeno moralno podporo nepoštenim rabotam komunistov.

KAVČIČ POSTANE BOLJ POPULAREN OD KARDELJA

Nadzor nad mediji se je pokazal še kako nujen, da bi se komunisti obdržali na oblasti, saj se je slovensko javno mnenje postavilo na stran slovenskih napredno mislečih pomladnih politikov, kot je bil Kavčič. Ko je leta 1968 začel delovati republiški računalniški center in je bil ustanovljen Center za raziskovanje javnega mnenja, ki je pokazal, da je Kavčič med Slovenci bolj priljubljen kot komunistični trdorokec in en od voditeljev zločinske komunistične revolucije na slovenskem, Kardelj, so komunisti videli, da je vrag vzel šalo.

KOMUNISTI USTANOVIJO INFORMACIJSKO SLUŽBO ZA NADZOR NAD MEDIJI

Trda struja komunistov (Kardelj, Ribičič & Co.) so tako ustanovili informacijsko službo, sistematično se analizira pisanje medijev ter sklicani so redni posveti z uredniki in novinarji, prvi že 21. avgusta 1969. To politiko starih trdorokcev, je nadaljevala skupina mlajših komunističnih trdorokcev Kučan, Šetinc, Popit, Marinc,… in ostali. V neki obliki jo je opaziti še danes.

KAVČIČ DA SLOVENCEM PRVA POROČILA V SLOVENŠČINI

Da bi bila nesreča protislovensko usmerjenih politikov še večja, je Stane Kavčič tudi zaslužen, da smo sploh dobili prva TV poročila v slovenskem jeziku! Tej osnovni pravici Slovencev po informiranju v materinem jeziku so nasprotovali v Beogradu in nekateri trdorokci v Ljubljani, ker so želeli, da poslušamo in gledamo projugoslovanska srbska poročila. Na televiziji se je tako leta 1968 na Kavčičevo zahtevo pojavil tv dnevnik v slovenščini.

KAVČIČ PRISKRBI OROŽJE ZA SAMOOBRAMBO SLOVENCEV

Slovencem so želeli odvzeti tudi pravico do samoobrambe! Pojavili so se tudi očitki Kavčičevi slovenski vladi o nakupu orožja za slovensko teritorialno obrambo. Ti očitki so leta 1974 izbruhnili v aferi Vrh. Kasneje se je afera ponovila, ko je leta 1990 in 1991 jugoslovanska armada s podporo komunistov, slovenski teritorialni obrambi odvzela skoraj vse orožje in to z dovoljenjem takratnega predsednika Komunistične partije v Sloveniji, Milana Kučana. Še več! Kasneje je Kučan tudi javno oznanil, da slovenska osamosvojitev ni nikoli bila njegova intimna opcija.

KAVČIČA PARTIJCI POLITIČNO UMORIJO IN SI PO SMRTI PRIPISUJEJO NJEGOVE ZASLUGE ZA NAROD

Politični umori in kraja identitete je postala način preživetja bivših komunističnih funkcionarjev, ki bi bi bili v zahodni Evropi še davno lustrirani in se ne bi niti smeli pojaviti v javnosti. Tako želi sedaj Kučan, ki mu osamosvijitev ni bila intimna opicja, prevzeti primat in se prikazati kot vodja slovenske osamosvojitve in to s svojim predlogom o postavitvi spomenika osamosvojitvi Slovenije ter tako slovenske pomladnike, ki so si prizadevali za slovensko suverenost že od leta 1969 politično umoriti in odgnati v pozabo. Kot se je to zgodilo Kavčiču.

Da zna Kučan prevzemati zasluge političnih nasprotnikov in jih na ta način politično umori, tudi po njihovi smrti, je Kučan dokazal že z siljenjem na pogreb Vaclava Havla, znanega češkega političnega disidenta, ki je bil zagrizen proti-komunist in upal, da bo kakšen delček tako popularnega disidentstva Vaclava Havla padel tudi na njegova ( Kučanova) ramena ter da bo tako prekril dejstvo, da je bil del režima, ki je preganjal ravno takšne kot je bil Vaclav Havel.

SLOVENCE GOSPODARSKO IN NACIONALNO ZATREJO – AVTOCESTO DOBIMO ŠELE ČEZ 40 LET

Zakaj zdaj je jasno, Slovenci imajo slab spomin in po 30 letih ta še posebej opeša. Tako se zdaj lahko vsak okoristi z enim največjih dejanj v slovenski zgodovini. Tako tudi tisti, ki so bili proti temu.

Epilog spora leta 1969 je tako bil, da so nam Slovencem odvzeli možnost financiranja avtoceste, češ, da ne sme biti bolj razvita od ostalih balkanskih provinc Jugoslavije, in tako je denar šel v Bosno, Črno goro in Srbijo. Jug s tem denarjem ni znal nič napraviti, Slovence pa so zadavili do te mere, da smo se morali na koncu, tj. 1991 z njimi streljati, da smo se jih znebili.

Kavčiča pa so slovenski neostalinistični politiki in režim iz Beograda maltretirali vse do leta 972. Na 29. seji CK ZKS oktobra 1972 je bil Stane Kavčič zaradi številnih pritiskov prisiljen odstopiti. Slovenija je izgubila svojo prvo žametno osamosvojitev in padla pod še trši škorenj komunistov Jugoslavije.

Zaradi takšnih, ki so nas včasih davili, danes pa se predstavljajo kot rešitelji, smo se rešili šele leta 1991, ko smo se dokončno osamosvojili. A ta čas političnega blagostanja očitno ni trajal dolgo, saj se nam ti isti, ki so nas tepli leta 1969 in 1991, danes hočejo prodati, da so naši rešitelji. Slovenski človek v svoji pokvarjenosti ali pa neumnosti, pa očitno bolj spoštuje roko, ki ga tepe, kot roko, ki mu je ponujena v pomoč. Kaj b prinesla prihodnost bodo tako še videli./Objavo pripravil: M. Lavrenčič /Foto: arhiv