Danes se spominjamo žrtev nacističnega genocida nad Romi

Bruselj/Maribor, 2. avgusta – Med drugo svetovno vojno so nacisti usmrtili okoli pol milijona Romov, samo na večer 2. avgusta 1944 so jih v taborišču Auschwitz-Birkenau ubili več kot 3000. To je bila največja usmrtitev Romov naenkrat.

Številne države, tudi Slovenija, se na ta dan spominjajo žrtev porajmosa – holokavsta nad Romi.

Od leta 2015 je 2. avgust tudi evropski dan spomina na holokavst nad Romi. Pri Evropski komisiji so poudarili, da ostaja izobraževanje o holokavstu temelj za krepitev odpornosti in spodbujanje trajnih prizadevanj v boju proti anticiganizmu, antisemitizmu, predsodkom in sovraštvu.

Romskih žrtev holokavsta se spominjamo tudi v Sloveniji. V Mariboru bosta danes Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in Združenja Epeka organizirala spominsko prireditev z naslovom Noč, ko so violine obmolknile./STA/