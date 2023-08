Košarkarski spektakel košarkarjev Slovenije tudi s pomočjo Telemachovih paketov EON

Slovenija, 2. avgust 2023 – Slovenska moška košarkarska reprezentanca je niz pripravljalnih tekem pred svetovnim prvenstvom, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Indonezija, Japonska in Filipini, začela proti Kitajski (po pravi drami s 75:73 premagali Kitajsko) v Laškem.

Danes, 2. avgusta ob 20.30 pa naše košarkarje čaka veliki Telemachov spektakel z Grčijo. Vstopnice zanj so pošle v le nekaj urah. Glavni magnet za gledalce na današnji tekmi bosta zagotovo Luka Dončić in Vlatko Čančar ter seveda preostalih 13 slovenskih košarkarjev, ki jih ima na voljo selektor Aleksander Sekulić.

A tisti, ki so ostali praznih rok, si lahko dvoboj, ki ga bo ekskluzivno prenašal Sportklub, ogledajo s pomočjo Telemachovih paketov EON in VEČ ter predplačniškega paketa EON.

Telemach v svojih fiksnih paketih EON med drugim ponuja širok izbor športnih programov, med katere sodijo tudi programi Sportklub, zato ljubitelji športa ne bodo zamudili sredine vznemirljive predstave dveh reprezentanc, ki sta se v preteklosti že povzeli na evropski vrh.

Dostop do aplikacije EON TV in s tem do programov Sportklub imajo tudi naročniki Telemachovih mobilnih storitev, in sicer vseh paketov družine VEČ, med katerimi ŠE VEČ in NAJVEČ ponujata neomejeno komunikacijo, z neomejenim prenosom podatkov.

Iz Telemacha sporočajo, da so za vse tiste, ki niso uporabniki Telemachovih storitev, so rešitev predplačniški paketi EON, ki so na voljo brez vezave in niso omejeni na operaterja, kar pomeni, da jih lahko uporabljajo uporabniki vseh fiksnih in mobilnih operaterjev v Sloveniji.

Ti so po ceni 14,50 evra za tri mesece na prodaj v Telemachovih poslovalnicah, na bencinskih servisih Petrol in MOL, v Big Bangu, trgovinah TUŠ, Interspar in določenih Spar ter v spletni trgovini Shoppster.

Kot je znano bo Luka Dončić s soigralci po Telemachovem spektaklu v okviru priprav na svetovno prvenstvo odigrali še pet tekem (Grčija – Slovenija 4. 8., Slovenija – Črna gora 8. 8., Slovenija – Španija 11. 8., ZDA – Slovenija 12. 8. in Japonska – Slovenija 19. 8.), vse pa bo ekskluzivno neposredno prenašal Sportklub, kar pomeni, da si bodo Telemachovi uporabniki lahko ogledali prav vse. Ti pa bodo lahko uživali tudi v tekmah svetovnega prvenstva.

Svetovno prvenstvo bo na sporedu med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023, gostili pa ga bodo Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila)./LN/Foto: press Telemach/