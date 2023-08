Ko še nutrije »obmolknejo«…

Slovenija, 4. avgust 2023 – Uničujoče vreme, bakterije v vodi v UKC LJ, zastoji na naših cestah in nutrij. Naštet je trenutni del problemov, s katerimi se soočamo na slovenskem. Nekatere so aktualne teme, medtem ko drugi ostajajo le kot (anonimni) problemi.

Seveda je sedaj glavna tema v Sloveniji trenutno vreme in “hrabra” bitka vladajočih proti vremenskim ujmam, ko se fotografirajo z ljudmi, ki so jih prizadele ujme in “NVO” – beri gasilci in prostovoljci, ki pomagajo ljudem v nesreči. Seveda s sredstvi in službami, ki jih niso ustanovili oni. Res pa je, da so imeli vpliv na rezultat, ki ga povzročajo ujme, še posebej voda. A ta je bila žal politična tema in se o tem na nekem referendumu v preteklosti ni govorilo. Govorilo se je le, da je povsem slab, ostalo se je ignoriralo.

Zanimivo, da so ob zgoraj navedenem, naj tema nič krive nutrije, ki so zaradi človeškega pohlepa in neumnosti dobile dom na ljubljanskem barju, kjer so že desetletja. Res, da niso avtohtone, in verjetno tudi povzročajo škodo, a očitno imajo še večjo vrednost kot tema, ki vzbuja čustva, in to večja, pri nekaterih, kot ljudje iz prejšnjega odstavka.

Za čustva pa je znano, da jih politiki marajo le toliko, kolikor koristijo njim! Bolje, da se čustva skanalizirajo proti nutrijam, kot da bi Slovenci spet bili zoprneži in bi vlado morili zaradi slabega zdravstvenega sistema, razsutega zdravstvenega sistema, kolapsa na AV, vse večjih in dodatnih davkov in nekontroliranem razmetavanju denarija za njihove podpornike. Pa kaj potem, si verjetno mislijo politiki. Narod je “g.up”,ki vse prenese, a tudi plača.

A ste videli – no bolj malo – (na vaši televiziji, ki jo tako zvesto financirate, da vas vsestransko informira), kako ravna ljudstvo v Franciji. Seveda ste, a le deček. Treba pa je vedeti, da Slovenija ni Francija, kjer se ljudje znajo postaviti za svoje pravice in tako Slovencu lahko streseš gnoj na glavo, pa se bo verjetno pritoževal le zaradi tega, če ne bo našel v gnoju česa zase.

Tako so del gnoja, tj. bakterije dobili v vodo tudi bolniki v ljubljanskem UKC. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) v Ljubljani, kjer so pri rednem vzorčenju pitne vode odkrili sledi bakterij in zato morajo bolniki z oslabljenim imunskim sistemom piti le ustekleničeno vodo. Za druge uporabnike je voda ustrezna, zagotavljajo v podjetju Voka Snaga, ki je skrbnik vodovoda. Čudno, mar ne?

Saj bi lahko omenili tudi klime za bolnike v “najbolj moderni bolnišnici” UKC Ljubljana. Kjer lahko ohlajajo manj kot polovico stavb. Saj res, pa čakalne dobe, za katere je vlada lani in letos zapravila 160 milijonov evrov, s katerimi naj bi skrajšala čakalne dobe, a jih je le podaljšala. Pa nekaj bi lahko rekli o t.i. davkih, ki jih vlada nalaga ljudem. Tako tisti, ki so ali še plešejo njen ples, a tudi tisti, ki se njihovega plesnega tečaja niso hoteli udeležiti.

Če povzamemo, sodeč po stanju v državi, malo dreka ne škodi, če je tam, kjer mu je mesto – no to, ne velja za tistega, ki ga bodo “točili” po C0 v najlepše mesto. Ve pa se, da v »demokratični« Sloveniji velja, da nimate pravice spraševati, kako drek zaide v nepravo mesto in kdo odgovarja zato. Imate pravico in obvezo biti del njegove dejavnosti in učinka.

V glavnem, važno je, da se piše o nutrijah in koliko bo jutri deževalo. Temu Slovenci še nekako lahko sledijo, s pomočjo njihovega medija, ki že ve, kaj mora vedeti ljudstvo in na kakšen način jim mora biti to sporočeno, da so ustrezno obveščeni./Pripravila: M. Lavrenčič in J. Temlin/Foto – arhiv #LJnovice/ostali viri navedeni ob fotografijah – vreme – neurje.si/