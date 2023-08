Na mesečni in četrtletni ravni več registracij novih pravnih oseb, stečajev manj

Slovenija, 4. avgust 2023 – Mesečno je bilo za 5,4, % več registracij in za 2,7 % manj stečajev. Četrtletno se je število stečajev najbolj povečalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, najbolj upadlo pa v gostinstvu.

Četrtletno upad števila registracij največji v gradbeništvu …

Skupno se je število registracij povečalo v vseh časovnih primerjavah – v primerjavi z mesecem prej za 5,4 %, junijem lani za 5,6 % in povprečjem leta 2015 za 22,5 %.

Tudi v primerjavi s 1. četrtletjem, z 2. četrtletjem lani in povprečjem 2015 je bilo registracij v letošnjem 2. četrtletju več, in sicer za 1,0 %, 3,5 % ter 20,3 %.

Med vsemi opazovanimi dejavnostmi je v primerjavi s četrtletjem prej in istim četrtletjem lani število registracij najbolj upadlo v gradbeništvu (za 10,7 % in 5,3 %). V primerjavi s povprečjem 2015 pa se je zmanjšalo le v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 28,4 %).

Na četrtletni ravni je bila rast najvišja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,3 %), sledila je dejavnost izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 7,0 %).

V primerjavi z istim lanskim četrtletjem se je število registracij najbolj povečalo v dejavnosti promet in skladiščenje (za 19,2 %), v primerjavi s povprečjem 2015 pa v gostinstvu (za 56,4 %), sledila je dejavnost izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 52,7 %).

… upad števila stečajev pa najizrazitejši v gostinstvu

Skupno se je število stečajev zmanjšalo na vseh opazovanih časovnih ravneh – v primerjavi z mesecem prej za 2,7 %, junijem lani za 8,3 % in povprečjem 2015 za 13,9 %.

Tudi četrtletno je število upadlo na vseh ravneh – v primerjavi s predhodnim četrtletjem za 9,2 %, z istim četrtletjem leto prej za 6,3 % in s povprečjem 2015 za 16,7 %.

V primerjavi s 1. četrtletjem se je število stečajev najbolj povečalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 46,9 %), v primerjavi z 2. četrtletjem lani v dejavnosti gradbeništvo (za 12,5 %), sledila je industrija (za 11,1 %), ter glede na povprečje 2015 v dejavnosti promet in skladiščenje (za 58,7 %).

Na četrtletni ravni se je število najizraziteje zmanjšalo v gostinstvu, in sicer za več kot polovico (53,3 %), sledila je industrija (23,1 %). V primerjavi z istim četrtletjem lani in povprečjem 2015 pa smo največji upad zaznali v dejavnosti izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 50,0 % in 66,1 %)./LN/Vir: SURS

Graf – Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija

Registracije in začetki stečajev pravnih enot v stopnjah rasti (%), desezonirani podatki, Slovenija