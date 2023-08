Vlada o tem, kako pomagati prizadetim ob poplavah in podjetjem, a je sprejela tudi nedomišljeno odločitev, da bo 14. avgust dela prost dan solidarnosti

Slovenija, 8. avgust 2023 – Vlada je na današnji seji, 8. avgusta, obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi divjanja vode in poplav, nadaljevala pa je tudi s pripravo nujnih ukrepov, ki bodo olajšali intervencijo in kasneje omogočili lažje izvajanje sanacije.

Kot sporoča na svoji spletni strani in je bilo predstavljeno na novinarski konferenci je med drugim sprejela tudi predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in ga po nujnem postopku poslala v obravnavo v Državni zbor.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je na novinarski konferenci poudaril, da sprejeta novela ZOPNN z amandmaji naslavlja ključne izzive, ki jih imajo občinske oblasti pri vzpostavljanju osnovne infrastrukture: »Država se je obvezala, da bo na eni strani pokrila vse intervencijske stroške, hkrati pa tudi pri hitrih ukrepih za sanacijo povečala delež predplačil, ki zvišuje z 20 % na 40 % predvidene škode. Gre za predplačilo, da bodo lahko občinske službe prek svojih izvajalcev čim hitreje pristopile k dejanskim ukrepom.«

Novela zakona skupaj z amandmaji prinaša pomembne spremembe tudi za delodajalce in delojemalce. Kot je po seji vlade povedal predsednik vlade, bo država tako v primeru čakanja na delo kot višje sile nadomestilo plače subvencionirala v višini 80 odstotkov.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan pa je navedel, da novela zakona z amandmaji zajema tudi odpravo posledic v kmetijstvu, pri čemer je vlada med drugim sledila tudi sugestijam Evropske komisije, ter uvaja retroaktivnosti, saj se s to novelo odziva na vse naravne nesreče, ki so Slovenijo prizadele v tem letu, tj. od 1. 1. 2023 dalje.

Z omenjenim predlogom novele država vsem prostovoljcem, ki pomagajo na prizadetih območjih, financira sedem dni izrednega dopusta.

Ob tem pa je odločila tudi, da bo 14. avgust dela prost dan solidarnosti. Kot je dejal predsednik, vlade pričakuje, da bo na ta način čez vikend in praznike Slovenija pokazala solidarnost do prizadetih krajev, ko bo lahko vsak pomagal po svojih močeh.

Navedeno zgoraj, razen t. i. dela prostega dne, gre pohvaliti saj se na ta način poskuša sanirati stanje, ki ga je povzročila ujma. In zakaj naš dodatek, razen t. i. dela prostega dne? Zato, ker se bo izkazala še za eno nelogično odločitev. Namreč, ve se, da je 15. avgusta državni prazni (dela prosti dan), torej si bodo državljani, ki jih ujme niso prizadele »sestavili« kratke počitnice, in sicer od 12. do 15. avgusta. To pa pomeni, da bodo naše AC priti Hrvaški spet polne avtomobilov, in sicer Slovencev in slovenskih državljanov, ki si bodo zaradi te nedomišljene vladne poteze (da bo 14. avgust dela prost dan solidarnosti.) pomagali hrvaškemu turizmu in ne ljudem, ki bi potrebovali solidarnostno podporo.

Vsi tisti, ki tej navedbi ne verjamete, spremljajte te dve spletni strani – PROMET.SI in HAK.HR, in sicer 11. in 12. avgusta 2023.