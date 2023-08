Vremensko stanje v Sloveniji in nekaj koristnih podatkov in povezav

Slovenija, 9. avgusta 2023 – Kot poroča Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) se stanje po veliki vremski ujmi, ki je prizadela dobršen del Slovenije, počasi le umirja in tudi, da se reke vračajo v svoje struge.

Glede na to, da bodo na področju prizadetih krajev potekale čistilne in ureditvene aktivnosti velja pogledati na stran vremenske napovedi, ki jo pripravlja Arso.

Napoved za danes – Ta pravi, da bo danes sprva delno jasno, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 26 °C.

Napoved za jutri – Jutri, 10. avgusta, bo sprva pretežno oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 29 °C. V petek in soboto bo sončno in postopno topleje.

In še povezave, če POTREBUJETE, ali NUDITE pomoč

Če potrebujete pomoč, potrebo prijavite občinskemu štabu Civilne zaščite – Izpostave Uprave za zaščito in reševanje

Če nudite pomoč – Ponudbo oddajte v spletno aplikacijo Poplave 2023 ali se povežite s humanitarnimi organizacijami

Dobro je vedeti – Furs priporoča zbiranje finančne pomoči prek humanitarnih organizacij