Sanacija na prizadetih območjih se nadaljuje; Velja vedeti, da je dostop do posebej prizadetih območjih omejen

Slovenija, 13. avgusta 2023 – Na območjih, ki jih je prejšnji konec tedna prizadela katastrofalna ujma, Črno na Koroškem, Mežico, Mozirje, Solčavo, Luče in Ljubno ob Savinji, se bodo tudi danes, 13. avgusta, in vse nadaljnje dni, nadaljevala čiščenje in sanacija nastale škode. Nekatere ceste in mostovi so po državi še vedno zaprti, ponekod imajo težave z vodooskrbo.

Kot je v petek, 11. avgusta, pojasnil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, bo do preklica za prostovoljce za dostop na območja na Koroškem (Črna na Koroškem in Mežica), na Štajerskem (Solčava, Luče, Mozirje in Ljubno ob Savinji) veljal poseben režim. Gre zato, da se mora tam omejiti število oseb (prostovoljcev), in sicer zaradi aktivnosti kompleksnega urejanja z različno težko gradbeno mehanizacijo, kar pa bi veliko število ljudi (prostovoljcev) to delo lahko ovirali.

Zato velja, že včeraj je bilo nekaj težav, če bo kdo prišel nenajavljen (za pristop je potrebna prijava v aplikacijo Poplave 2023) mu (jim) policisti, civilna zaščita in gasilci ne bodo mogli dovoliti dostopa – kontrolne dostopne točke (aktivna povezava). Bodo pa vsi prostovoljci lahko vstopali na ostala področja, in to brez omejitev.

In še! Še vedno poteka zbiranje finančne in druge pomoči za prizadeta območja in tam živeče ljudi. Priporočilo vlade za zbiranje pomoči najdete na tej – AKTIVNI POVEZAVI.