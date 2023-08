Mesto New York Italiji vrnilo več deset ukradenih starin; Kdaj bo Italija Sloveniji vrnila 97?

New York/Koper, 13. avgusta 2023 – Kot poroča STA je mesto New York ta teden Italiji vrnilo več deset ukradenih starin v vrednosti skoraj 3,5 milijona ameriških dolarjev. Vrnitev starin sodi med prizadevanja ameriške metropole, da se znebi slovesa ključnega in globalnega središča za nezakonito trgovino z umetninami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

No, povezano vračanje umetnin s strani Italija naši državi, predvsem pa našim ustanovam, ki so jih Italija iz slovenske Istre odnesla tik pred in ob začetku II. svetovne vojne predvsem iz cerkva, muzejev in palač? Šlo naj bi za kakih 97 umetniških del, ki so bila odpeljana iz Izole, Kopra in Pirana, in so bila v zasebni lasti, večji del cerkveni, saj so jih italijanski mojstri izdelali po naročilu cerkve in zasebnih naročnikov. Med njimi so umetnine znamenitih slikarjev beneške šole 15. in 16. stoletja, Vivarinija, Veneziana, Carpaccia, Angelija in drugih.

Kot so pred leti poročali naši mediji, so tako škofijski ordinariat Koper kot razni drugi samostani, na primer minoritski samostan v Piranu, v preteklosti veliko storili za vrnitev umetnin in arhivskega gradiva. Škofijski arhiv v Kopru hrani nekaj deset dopisov, naslovljenih na različne organe Svetega sedeža, za posredovanje pri vračilu umetnin, zlasti slik in arhivskega blaga.

Ob tem pa velja, da se naši politiki nikoli niso upali jasno Italijanom zastaviti vprašanja, kdaj bodo nezakonite umetnine vrnili./LN/STA/