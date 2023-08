Tudi ob prazniku Marijinega vnebovzetja se bodo odpravljale posledice ujme in mislilo na tamkajšnje ljudi

Slovenija, 15. avgust 2023 – Ob prazniku Marijinega vnebovzetja, ki je tudi državni praznik (od leta 1992) bodo danes, 15. avgusta, v cerkvah po državi potekale slovesne maše. A velja, dodata, da bodo tudi na ta, za verne pomemben, praznik na področjih, ki jih je prizadela ujma, odpravljali posledice le-te.

Maríjino vnebovzétje (tudi véliki šmáren) je praznik, ki ga katoliški in pravoslavni kristjani obhajajo 15. avgusta. Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih praznikov in so ga slavili že v apostolskih časih.

Leta 1950 je papež proglasil versko resnico: »Ko je Brezmadežna Mati Božja, večna Devica Marija dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo.« Ta dogma velja v Rimskokatoliški cerkvi, vendar pa je bila vera v Marijino vnebovzetje zelo razširjena že prej in to tudi v številnih drugih krščanskih cerkvah.

Od leta 1992 dalje je Marijino vnebovzetje tudi v Sloveniji dela prost dan. Slovenski kristjani na ta dan množično romajo na Brezje na Gorenjskem, Ptujsko goro, na Sveto goro in v Turnišče.

Današnji prost dan pa bodo tako kot včerajšnji dan solidarnosti številni izkoristili za pomoč pri odpravljanju posledic vremenskih ujm, ki so v začetku avgusta prizadele velik del Slovenije. Na prizadetih območjih je tudi danes pričakovati večje število prostovoljcev (teh naj bi jih bilo okli 3000 – včeraj 12.000), ki pa jih pristojni pozivajo, naj to storijo organizirano preko aplikacije Poplave 2023./LN/