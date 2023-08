Rezervacij kratkotrajnih nastanitev v Sloveniji prek spletnih platform lani skoraj toliko kot pred epidemijo covida-19

Slovenija, 18. avgust 2023 – Kot kažejo analize je rezervacij kratkotrajnih nastanitev v Sloveniji prek spletnih platform je teh bilo lani skoraj toliko kot pred epidemijo covida-19

V počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje v Sloveniji je bilo lani na podlagi rezervacije, opravljene prek ene izmed štirih največjih mednarodnih spletnih platform, ustvarjenih nekaj manj kot 2,5 milijona prenočitev turistov. To je bilo za 5 % manj kot rekordnega leta 2019.

Sodelovalno gospodarstvo v turizmu se po epidemiji covida-19 znova krepi

Čeprav je epidemija covida-19 zelo prizadela celotno turistično dejavnost in s tem tudi področje sodelovalnega gospodarstva v turizmu, je bilo leto 2022 zaznamovano z vračanjem tujih turistov v Slovenijo, s čimer se je ponovno okrepilo tudi sodelovalno gospodarstvo.

Nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje v Sloveniji, po SKD 2008 uvrščeni v skupino 55.2, tj. dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, so lani prek štirih največjih mednarodnih spletnih rezervacijskih platform (Airbnb, Booking, Expedia Group in Tripadvisor) prejeli skoraj 273.000 rezervacij. To je bilo skoraj enkrat več kot leta 2021 ali 11 % manj kot leta 2019.

Na podlagi teh rezervacij je bilo skupno ustvarjenih nekaj manj kot 2,5 milijona prenočitev turistov. To je bilo enkrat več kot v 2021 in 5 % manj kot v 2019.

9 izmed 10 rezervacij prek spletnih platform opravili tuji turisti

Lani so tuji turisti v nastanitvenih obratih po Slovenji za kratkotrajno bivanje na ta način opravili 246.000 rezervacij, kar je 90 % vseh opravljenih rezervacij, in skoraj 2,3 milijona prenočitev, tj. 92 % vseh prenočitev, urejenih na ta način.

Prenočitve turistov v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, rezervirane prek spletnih platform, Slovenija

Dnevno so ti obrati prejeli v povprečju 747 rezervacij, na podlagi katerih je bilo ustvarjenih 6.700 prenočitev na dan, na eno rezervacijo pa povprečno 9 (8,4 v letu 2019).

Po uradno objavljenih podatkih o nastanitveni statistiki, v katerih so že upoštevani podatki o prenočitvah, ustvarjenih na podlagi omenjenih rezervacij, so turisti lani v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje ustvarili 5,7 milijona prenočitev. 43 % jih je bilo torej urejenih z rezervacijami prek omenjenih štirih platform.

Izrazita sezona poleti

Tako kot pred in med epidemijo covida-19 je bilo tudi v 2022 največ rezervacij nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje prek spletnih platform opravljenih julija in avgusta. Ta tudi sicer veljata za meseca z največ turističnimi prenočitvami v Sloveniji.

V tem obdobju je bilo na ta način lani opravljenih skupno 113.000 rezervacij, na podlagi katerih je bilo ustvarjenih nekaj manj kot 1,2 milijona prenočitev. To je bila skoraj polovico vseh tovrstnih prenočitev v 2022. Julija lani je bilo v primerjavi z istim mesecem leta 2019 ustvarjenih za 4 % več tovrstnih prenočitev.

Petino prenočitev, urejenih z rezervacijami prek spletnih platform, ustvarili turisti iz Nemčije

Turisti iz Nemčije so v 2022 na podlagi rezervacij prek spletnih platform v obravnavanih nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 446.000 prenočitev ali petino vseh prenočitev tujih turistov v teh obratih. Sledili so turisti iz Češke in Madžarske.

Med turisti iz držav z ustvarjenimi več kot 100.000 tovrstnimi prenočitvami so se v primerjavi z letom 2019 deleži prenočitev povečali skoraj pri vseh, najbolj pri turistih iz Nemčije (34 % več prenočitev), Poljske (26 %) ter Češke, Madžarske in Avstrije (po 21 % vsaka). Izjema so bili turisti iz Združenega kraljestva – ti so ustvarili za 36 % manj tovrstnih prenočitev kot v 2019 –, Italije (24 % manj) in Francije (2 % manj).

Domači turisti so lani opravili približno enako število tovrstnih rezervacij in 3 % več prenočitev kot v 2019.Tretjina teh prenočitev v gorenjski statistični regiji

Turisti so največji delež tovrstnih prenočitev lani ustvarili v gorenjski statistični regiji (808.000 ali 33 %). To je bilo nekoliko več kot v 2019 (1 % več). Po deležu prenočitev sta ji sledili osrednjeslovenska in obalno-kraška statistična regija (22 % v vsaki). V primerjavi z 2019 je bilo v prvi tovrstnih prenočitev v 2022 za tretjino manj, v drugi pa za 18 % več.

Po uradno objavljenih podatkih o nastanitveni statistiki so turisti leta 2022 v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje v gorenjski statistični regiji ustvarili 1,7 milijona prenočitev. Skoraj polovica (48 %) jih je bilo torej urejenih z rezervacijami prek spletnih platform. V osrednjeslovenski statistični regiji je bil ta delež 70-odstoten, v obalno-kraški pa 45-odstoten.

V prestolnici upad števila prenočitev za tretjino

V Ljubljani je bilo lani v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje na podlagi rezervacij prek spletnih platform ustvarjenih 484.000 prenočitev ali 35 % manj kot v 2019. To je, podobno kot v 2019, predstavljalo 90 % tovrstnih prenočitev v osrednjeslovenski statistični regiji.

Skoraj vse prenočitve v nastanitvenih obratih, ki se oddajajo v celoti in v takih z manj kot 10 ležišči

Priljubljenost tovrstnih nastanitvenih obratov se skozi leta ne spreminja. Tako je bilo v 2022, podobno kot prejšnja leta, več kot 90 % prenočitev ustvarjenih v nastanitvenih obratih, ki se oddajajo v celoti, npr. v počitniških hišah ali stanovanjih, in v takih z manj kot 10 ležišči.

Med državami EU in EFTA Slovenija na 2. mestu po deležu prenočitev v juliju in avgustu, izstopala tudi po deležu tujih turistov

V vseh državah EU in EFTA je bilo lani največ prenočitev v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, ustvarjenih na podlagi rezervacij prek spletnih platform, v juliju in avgustu. Največji delež sta ta dva meseca med vsemi tovrstnimi prenočitvami predstavljala na Hrvaškem (62 % tovrstnih prenočitev v tej državi), Sloveniji (48 %) in Grčiji (48 %).

Slovenija je bila tudi ena izmed petih držav, kjer je delež tovrstnih prenočitev tujih turistov presegal 90 % vseh. V 2022 je bil ta delež na Hrvaškem in Malti 95 %, v Sloveniji 92 %, na Cipru in v Luksemburgu 91 %. Na ravni celotne EU je bil povprečni delež tovrstnih prenočitev tujih turistov 61 %./LN/Vir: SURS/