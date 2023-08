Sindikat delavcev trgovine Slovenije pričakuje, da je treba ukiniti odredbo za možnost odprtja prodajaln izven zakonskih določil, kjer to ni več potrebno

Slovenija, 18. avgust 2023 – V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) pozivajo, da Odredba za možnost odprtja prodajaln ne sme postati poskus umika veljavne zakonodaje, ki ureja pravice zaposlenih v trgovinski panogi.

Nakupovanje v Mercatorju

Kot so sporočili trgovci in trgovke po Sloveniji zahtevajo, da se omeji njena krajevna in časovna veljavnost, saj trenutno lahko vsak delodajalec s svojo delovno silo razpolaga po lastni presoji, tako z vidika odrejanja dela na drugih lokacijah po Sloveniji kot tudi z vidika optimizacije števila zaposlenih na posameznih lokacijah. Odredba je namreč povozila zakonodajo in pustila prazen prostor za številne interpretacije.

Nova omenjena odredba ne določa, krajevno kje in časovno do kdaj naj bodo trgovine odprte ter kako naj se delovna sila razporedi. Kljub t.i. izrednim razmeram v državi posamezne trgovske verige na situacijo ne gledajo zgolj solidarnostno, pač pa njihov glavni cilj ostaja dobiček. Zato je SDTS prepričan, da so minule dni priča, kako so bile določene prodajalne odprte tudi v nedeljo in na dela prosta dneva in to ne zgolj v regijah, ki so utrpele škodo zaradi naravnih ujem.

Trgovci, zaradi optimizacije stroškov, zmanjšujejo število zaposlenih v prodajalnah, od njih pa zahtevajo enako ali celo višjo učinkovitost. Opažamo, da so nekatere trgovine na ogroženih območjih praktično prazne, saj je (oz. je bil) dostop do njih onemogočen in so bile na voljo le majhnemu številu kupcev, ki imajo trenutne prioritete usmerjene v reševanje in oskrbo domov ter ne obiskovanje trgovin. Preskrba z živili, s tekstilom in opremo še ni prišla v ospredje, saj je bila zagotovljena preko vrst Civilne zaščite ter drugih humanitarnih organizacij. Po drugi strani so trgovine, ki so bile minuli vikend in dela prosta dneva odprte na neprizadetih območjih po Sloveniji ponovno spodbuda za razcvet potrošniške kulture. Ljudje niso obiskovali trgovin zgolj zato, ker je to služilo pomoči pri odpravljanju posledic poplav, pač pa predvsem za osebno potrošnjo. Nakupe, ki so namenjeni donacijam, lahko posamezniki še vedno opravijo tekom rednega delovnega časa od ponedeljka do sobote.

Tina Skubic, sindikat Mercator: »Odprte trgovine so pogosto postala sprehajališča za ljudi, ki niso občutili posledic poplav.« Damjana Ajd iz sindikata Spar Slovenija, ki prihaja iz prizadetega območja na Koroškem, je ob tem dodala, da so ljudje te dni potrebovali predvsem fizično pomoč: »To ni solidarnost, če smo samo napoteni na delo, medtem ko potrebujemo helikopterje in lopate.«

Zaradi zgoraj naštetih razlogov SDTS poziva državne organe, da premislijo o smotrnosti Odredbe in sprejmejo ukrepe, ki bodo omogočili spremljanje njenega pravilnega izvajanja, obenem pa naj odredi kriterije, po katerih se bo spremljala učinkovitost tega ukrepa. Soglašamo, da je preskrba na ogroženih območjih nujna, a je danes v veliki meri že zagotovljena. Trgovke in trgovci so pripravljeni pomagati in čas je za koordinirano akcijo tudi v trgovinski panogi.

Prevladati mora razum, saj smo v zadnji dneh priča izjavam, da so zbirni centri po državi (pre)polni in da ljudje prinašajo dobrine, ki se trenutno ne potrebujejo, celo zavračajo ali so tako ali drugače neuporabne. Potrošnja za namene odprave posledic poplav mora biti smotrna in premišljena, skladna s potrebami na terenu. Država naj zagotovi sezname nujno potrebnih dobrin (živila, tehnična oprema, otroška oprema itn.), trgovine pa naj zagotovijo morebitne premike teh dobrin na prizadeta območja, in sicer znotraj trgovinske mreže.

»Ponavljam, trgovina ni panoga na meji preživetja, temveč panoga, ki je v lanskem letu ustvarila največje dobičke v zgodovini samostojne Slovenije. Trgovine lahko pomagajo tudi z znižanjem svojih visokih marž, saj danes ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa za solidarnost in pomoč ljudem v stiski. Samo to, da so prodajalne odprte, še ni pomoč,« poudarja Ladi Rožič, generalni sekretar SDTS.

Ob tem še sporočajo, da so trgovke in trgovci s prizadetih območij pripravljeni opravljati svoje delo v trgovinski dejavnosti, obenem se že organizirajo za nudenje pomoči na terenu, zbirajo pa tudi donacije. Zato menijo, da naj enako storijo tudi podjetja./LN/Vir: SDTS