Čemu jadikovanje, da se vse draži, če pa so cene v osnovni košarici 15 skupin živil najcenejše od začetka spremljanja

Slovenija, 20. avgusta 2023 – Ko poroča Statistični urad RS Indeksi cen življenjskih potrebščin, julij 2023, da so bile te na letni ravni višje za 6,1 %, na mesečni za 0,2 %. K letni inflaciji so 2 odstotni točki, prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač. V primerjalnem obdobju jan–jul 2023/jan–jul 2022 pa se je hrana in brezalkoholne pijače podražile za 15,7 odstotka.

Velja dodati tudi, da naj bi se neto plače, tako SURS, v obdobju jan–maj 2023/jan–maj 2022 v javnem sektorju zvišale za 10,5 % in zasebnem sektorju za 10,8 %. No, onim na “odpisom” – beri upokojencem – pa so se pokojnine zvišale za 5,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2023.

A imajo oni, zgoraj omenjeni srečo (delavci in upokojenci – posebej ti – ker ne potrebujejo veliko in so ponižno tiho), saj živijo v državi, kjer država predpiše primerjavo osnovne košarice 15 skupin živil (pšenična bela moka, tip 500, beli kruh, testenine, polži majhni, goveje meso, svinjsko meso, piščančje meso, sveže polnomastno mleko (3,5 % mlečne maščobe), tekoči jogurt (3,2 % mlečne maščobe, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca hlevske reje, kategorija M, jabolka, različne sorte, jedilni krompir, sončnično olje, beli sladkor – nato pa doda, da predlagan nabor živ ni namenjen prehranskim usmeritvam za določen način prehranjevanja in ne nakazuje določenih prehranskih navad), ki ji nato primerja in pridi do zaključka je popis na dan 16. avgust 2023, pokazal, so bile vse cene zgoraj omenjenih izdelkov v povprečju za okoli pol odstotek nižje kot ob popisu dva tedna prej. Košarica pa naj bi bila najcenejša od začetka spremljanja.

Ali drugače rečeno! Povprečna najcenejša vrednost košarice 15 živil je znašala 30,12 evra. Ob tem za promocijo trgovcem dodajo, da je bila ta pri tokratnem popisu najcenejša pri trgovcu Hofer, sledi Spar, Eurospin, Mercator, Tuš in Lidl. Tipom se ob tem nasmiha, saj vedo, kako je treba ravnati, ko te kontrolirajo pri določenih artiklih, ki so osnova za njihove t. i. genialne analize.

Če drži, kar pravijo nosilci teh analitičnih obdelav, da se hrana v Sloveniji ves čas ceni, je to dokaz, da nimajo prav tisti, ki trdijo nasprotno. Ali drugače rečeno! S tem ljudstvom mora biti res nekaj hudo narobe, ko kljub osebnim ugotovitvam, še vedno trdi, da se vse draži in noče sprejeti dejstva, kot pravi država, da so se cene v t. i. njihovih košaricah (ki naj ne bi bile uporabne za prehrambne navade ljudstva) ves čas cenijo.

Torej predlagamo, da s plačami, prilagojenimi visoki inflaciji ter pokojninami na meji preživetja (te inflacijo spregledajo) kupujte v Hoferju, Sparu, Eurospinu, Mercatorju, Tušu in Lidlu, kot predlagajo pristojni, ki so njihovi brezplačni promotorji. In sicer tako, da divjate od trgovine do trgovine (peš ali s kolesom, da ne bo dodatnih stroškov) in si kupujte vse cenejša živila. No, tako pravi država. Mi le ponavljamo njihovo trditev, kar pa je seveda milo rečeno zavajanje./Pripravi: J. Temlin/Fotografija #LJnovice/