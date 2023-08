Slovenije in EU demografijo rešujeta s priseljevanjem

Slovenija, 21. avgust 2023 – V letu 2022 se je v Sloveniji rodilo 17.627 otrok, umrlo pa 22.492 prebivalcev. Velja dodati, da so se v Sloveniji in tudi EU-ju od začetka tega tisočletja zgodile številne demografske spremembe. Število prebivalcev narašča, razlog za rast pa je priseljevanje, ugotavljajo na Statističnem uradu RS (Surs).

Slovenija je med najmanjšimi članicami EU-ja. Na začetku leta 2023 je v EU-ju živelo 448,4 milijona prebivalcev, prebivalci Slovenije so predstavljali približno pol odstotka prebivalstva EU-ja. Število prebivalcev Slovenije se je od leta 2000 povečalo za 6,5 odstotka, število prebivalcev EU-ja pa za 4,6 odstotka.

Od leta 2000 se je število prebivalcev EU-ja povečalo vsako leto, razen v letih 2021 in 2022. V teh dveh letih se je zaradi vpliva epidemije izrazito znižal tako naravni kot selitveni prirast. Naravni prirast na ravni EU-ja je neprekinjeno negativen od leta 2012, v Sloveniji pa od leta 2017. To pomeni, da število prebivalcev v EU-ju v zadnjih 10 letih narašča izključno zaradi pozitivnega selitvenega prirasta.

EU je imel lani najvišji selitveni prirast in hkrati najnižji naravni prirast od leta 2000. Povečano priseljevanje v letu 2022 je bilo predvsem posledica vojne v Ukrajini in splošno povečanje selitev po epidemiji covida-19.

Rojstva ne dohajajo smrti

Skupni prirast Slovenije je lani znašal 9792 prebivalcev. Naravni prirast je bil negativen, selitveni pa pozitiven. Negativni naravni in pozitivni selitveni prirast se nadaljujeta tudi letos.

V letu 2022 se je v Sloveniji rodilo 17.627 otrok, umrlo pa 22.492 prebivalcev. Naravni prirast je bil drugi najnižji po letu 1945. V 101-letni zgodovini, odkar so na voljo podatki o številu živorojenih, se je leto 2022 s tem uvrstilo na peto mesto med leti z najmanj rojstvi. Najmanjša generacija je bila rojena v letu 2003, sledijo leta 2001, 2002 in 1999. Eden izmed glavnih razlogov za manjše število rojstev je zmanjšanje števila žensk v rodni dobi. Njihovo število se je od leta 2000 zmanjšalo za 18 odstotkov. Stopnja rodnosti se je glede na leto 2000 zvišala z 1,20 na 1,55.

Selitveni prirast je vedno večji

V Slovenijo se je v letu 2022 priselilo 35.613 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 20.956. Selitveni prirast je bil skoraj šestkrat tolikšen kot leto prej. Tudi v Sloveniji so k visokemu selitvenemu prirastu v prejšnjem letu pomembno prispevali državljani Ukrajine – v Slovenijo se jih je priselilo skoraj 6100 več, kot se jih je iz nje odselilo.

Največ tujcev se je sicer v Slovenijo priselilo iz Bosne in Hercegovine (36 odstotkov vseh priseljenih tujih državljanov), za največ preostalih pa so bile države prejšnjega prebivališča še Ukrajina, Kosovo, Srbija in Severna Makedonija.

V letu 2022 je bila mediana starosti prebivalcev Evropske unije 44,4 leta, prebivalcev Slovenije pa 44,7 leta. V primerjavi z letom 2001 je bila starost prvih višja za šest let, starost drugih pa za šest let in pol.

Demografski dogodki, Slovenija

Č1 2022 Č1 20231) število na 1.000

prebivalcev2) število na 1.000

prebivalcev2) Živorojeni 4.198 8,1 3.971 7,6 Umrli 6.305 12,1 5.829 11,2 Naravni prirast –2.107 –4,1 –1.858 –3,6 Priseljeni iz tujine 7.091 13,7 9.443 18,1 Odseljeni v tujino 5.949 11,5 6.883 13,2 Selitveni prirast 1.142 2,2 2.560 4,9 Skupni prirast –965 –1,9 702 1,3 Sklenjene zakonske zveze 754 1,5 699 1,3 Razvezane zakonske zveze 550 1,1 558 1,1 Notranje selitve 28.013 53,9 30.879 59,1

1) Začasni podatki.

2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.