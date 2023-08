Kaj pa, če bi Ministrstvo za javno upravo del 78 počitniških enot namenilo ljudem, ki jih je prizadela ujma

Slovenija, 19. avgust 2023 – A ste vedeli, da Ministrstvo za javno upravo razpolaga tudi s počitniškimi enotami, in sicer je v njihovem upravljanju 78 počitniških enot, od tega je 27 enot v Sloveniji in 51 enot v Hrvaški. Če ne, zdaj to veste!

Kot piše na njihovi spletni strani so razpoložljive počitniške enote (v lasti države Slovenije) namenjene za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave. Uporabljajo pa jih lahko tako aktivni kot tudi upokojeni uslužbenci organov državne uprave. Torej se ve, kdo so privilegiranci.

Je pa res, da, ko si zgoraj omenjeni, zagotovijo ustrezno osnovo za oddih, če te počitniške enote ostanejo nezasedene, jih lahko najemajo tudi zunanji uporabniki, torej navadni državljani, seveda, če se pravočasno prijavijo. Kako, kdaj in pod kakšnimi pogoji najdete na tej AKTIVNI povezavi. Velja pa omeniti, da zdaj to ni več mogoče (dostop do te podatkov ni mogoč), ker so prijavni roki že potekli, in sicer 4. 5. 2023. To pomeni, da na Ministrstvu za javno upravo vedo, kaj je še zasedeno in kaj prosto.

Velja dodati, žal tudi cenik ni več dostopen, da so cene, vsaj tako je bilo vedno doslej, več kot ugodne. Seveda mi menimo, da bi vsaj ta dva meseca bile te enote brezplačno na voljo za državljane, ki jih je prizadela ujma.

V tem primeru bi se Ministrstvo za javno upravo zdaj lahko (zagotovo za meseca september in oktober – tam, kjer so enote nezasedene) odločilo (se razume v soglasju z vlado), da se te kapacitete namenijo tistim, ki jim je ujma odnesla vse ali pa imajo potrebo, da se po teh travmah, ki so jih doživeli, nekoliko spočijejo.

In še pregled 78 počitniških enot s katerimi upravlja Ministrstvu za javno upravo

Počitniške enote v Sloveniji (27 enot skupaj 110 ležišč)

Beli Križ: Apartma 1 (3 ležišča) , Apartma 2 (3 ležišča), Apartma 3 (4 ležišča) , Apartma 4 (4 ležišča) , Apartma 5 (4 ležišča), Apartma 6 (4 ležišča), Apartma 7 (4 ležišča), Apartma 8 (4 ležišča)

Bohinjska Bistrica: Resa D-34 (3 ležišča), Jeglič F-42 (6 ležišč), Jeglič F-43 (6 ležišč)

Kaninska vas: Apartma 22/10 (4 ležišča)

Kope: Jagoda 3 (4 ležišča)

Kranjska Gora: Ledine 9/4 (2 ležišči), Čičare 3B/19 (4 ležišča), Čičare 9D/206 (4 ležišča), Čičare 11/102 (4 ležišča), Čičare 11/23 (4 ležišča), Čičare 13/11 (4 ležišča), Čičare 9/003 (6 ležišč), Čičare 11/003 (6 ležišč), Bezje 7, stanovanje 32/I (8 ležišč), Bezje 7, stanovanje 35/II (8 ležišč)

Lucija: Stanovanje 9/II (6 ležišč), Stanovanje 13/III (6 ležišč)

Rogla: Garsonjera G-96 (4 ležišča), Apartma G-128 (6 ležišč)

Počitniške enote (51 – enot skupak 170 ležišč) na Hrvaškem

Barbariga: stanovanje 32015 (4 ležišča), stanovanje 36004 (4 ležišča), stanovanje 135006 (4 ležišča), stanovanje 161002 (4 ležišča), stanovanje 331001 (4 ležišča), stanovanje 333002 (4 ležišča) (docx)

Červar: Rožmarin 16 (6 ležišč), Rožmarin 18 (6 ležišč)

Dajla: stanovanje 1 (4 ležišča), stanovanje 2 (4 ležišča), stanovanje 3 (4 ležišča), stanovanje 4 (4 ležišča)

Lošinj, naselje Bučanje v Nerezinah: garsonjera, garsonjera, garsonjera, hišica, hišica, hišica, hišica (za 4 osebe)

Mareda: stanovanje (3 ležišča), stanovanje (4 ležišča), stanovanje (4 ležišča), stanovanje (4 ležišča), stanovanje (4 ležišča), stanovanje, (4 ležišča)

Novigrad, Epulonova ulica (v bloku, zelo blizu morja) : stanovanje 3/I (5 ležišč), stanovanje 5/II (4 ležišča), stanovanje 8/III (4 ležišča), stanovanje 11/IV (4 ležišča)

Novigrad, Šaini: garsonjera 5/p (4 ležišča), garsonjera B 26/II (4 ležišča), garsonjera B 28/II (4 ležišča), garsonjera B 32/II (4 ležišča), garsonjera B 33/II (4 ležišča), garsonjera B 34/II (4 ležišča), garsonjera B 36/II (4 ležišča)

Pag, naselje Gajac: apartma A9, št. 52 (2 ležišči), apartma B3 1010-4 (4 ležišča)

Pag, Novalja: apartma 1, apartma 2

Umag, naselje Pelegrin: hiša A9 (4 ležišča), hiša B5 (4 ležišča), hiša B7 (4 ležišča), hiša L6 (4 ležišča), hiša R7 (4 ležišča) (montažne hiše)

Umag, naselje Špina: hiša 68/A (4 ležišča), hiša 68/B (4 ležišča)

Da bo naš namig celovit: Na spletni strani ministrova za javno upravo še piše – »Dne 19. 6. 2023 bomo objavili tabelo s prostimi termini po poletni sezoni (od 02. 9. 2023 dalje) in tega dne od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati telefonske rezervacije za letovanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Rezervirate lahko poljubno število dni, prav tako pa so v tem času cene iz cenika znižane za 30 %, razen za enodnevna letovanja. V terminih izven sezone lahko počitniške enote najamejo tudi zunanji uporabniki«.

To pa pomeni, da na pristojnem ministrstvu že zdaj točno vedo, katere počitniške enote so od 2. septembra 2023 na voljo, če niso rezervirane, oziroma katere niso zasedene. Kaj pa, če bi to idejo realizirali? Ne mi, oni!/J.T./Fotografija – #LJnovice – le ponazoritvena – Kranjska Gora/