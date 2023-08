Aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU že tečejo

Slovenija, 22. avgust 2023 – Ko so sporočili iz vlade, se je ta danes, 22. avgusta, seznanila z informacijo o poteku aktivnosti za pripravo vloge za Solidarnostni sklad EU. Aktivnosti naj bi stekle takoj po naravni nesreči, ki je Slovenijo prizadela 4. 8. 2023. Vlada je naslednji dan pooblastila Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, da v predpisanih rokih predloži vlogo za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada EU, namenjenih sofinanciranju ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč. Rok za oddajo vloge na Evropsko komisijo je 27. 10. 2023.

Z vladnim sklepom je bila 8. 8. 2023 ustanovljena Medresorska delovna skupina za pripravo vloge in izvajanje Solidarnostnega sklada EU na politični in strokovni ravni. Skupina je začela z delom že naslednji dan.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj se je po dogovoru, med ministrom dr. Aleksandrom Jevškom ter komisarko za kohezijo in reforme ga. Eliso Ferreiro, že sestalo s predstavniki Evropske komisije, DG Regio glede podrobnejših podatkov ter postopkov za pripravo vloge.

Prav tako je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vzpostavilo kontakt s pristojnimi hrvaškimi resorji, ki koordinirajo pripravo vloge in izvajanje ukrepov za obnovo, financiranih iz Solidarnostnega sklada EU.

Hkrati sta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj dogovorila sodelovanje in strokovno pomoč Svetovne banke in Evropske banke za raziskave in razvoj pri pripravi ocene škode in vloge za sredstva Solidarnostnega sklada EU, je še sporočila vlada./LN/Vir:Gov.si/