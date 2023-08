Banke so se odzivale na Golobov 48 urni “ultimat” kako »morajo« pomagati pri reševanju  

Slovenija, 24. avgust 2023 – Potem, se je v torek, 21. avgustu, predsednik vlade sestal s predstavniki bank in zavarovalnic je po sestanku, izjavil: “Mislim, da je danes skrajni čas, da se vsi, tako zavarovalnice kot banke, zavejo resnosti trenutka, ne da je to prepuščeno samo ljudem. Takrat je povedal, da so si vzeli 48 ur časa, da pridejo banke s konkretnimi predlogi, kako bodo ljudem pomagale”, je dejal Golo in novinarjem, ni omogočil zastavljati vprašanj, kaj je s tem točno mislil.

Povedano drugače, bankam in zavarovalnicam Golob dal ultimat, da imajo te le 48 ur časa, da mu sporočijo, kako bodo pomagale ljudem, ki so jih prizadele ujme.

In banke so se posredno danes, 24. avgusta, res odzvale, a ne tako, kot je pričakoval Golob. Te za pomoč po ujmi med drugim predlagajo le ugodna posojila za obnovo domov s fiksno obrestno mero in poroštvom države, ugodnejša potrošniška posojila in rahljanje makrobonitetnih omejitev za najbolj prizadete ter zakonsko ureditev moratorijev na odplačilo dolgov, je za Delo povedala direktorica združenja bank Stanislava Zadravec Caprirolo.

Seveda pa banke nasprotujejo enostranski obdavčitvi svojih dobičkov, saj da so ti prehodne narave in se lahko do konca leta poslabšajo zaradi slabitev in odpisov posojil, tudi zaradi posledic poplav.

Eno od možnosti za solidarno financiranje pomoči vidijo v enkratni, majhni obdavčitvi dobička celotnega gospodarstva in morebitnem enkratnem dodatnem odstotku dohodnine.

Torej, banke Golobovega ultimata niso vzele dobesedno in mu sporočajo, da bo pač moral za reševanje težav povezanimi z ujmo iskati sredstva tudi drugje. Drugače rečeno, banke so trenutno Golobu dale vedeti, da so one gospodar svojih poslovnih učinkov in ne on./LN/