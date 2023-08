Slovenija ima 5,7 košarkarskega reprezentanta na milijon prebivalcev

Slovenija, 24. avgust 2023 – Med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 se bodo najboljše košarkarske reprezentance pomerile na svetovnem prvenstvu na Filipinih, v Indoneziji in na Japonskem. Kaj nam o državah gostiteljicah povejo nekateri statistični podatki?

Filipini – Država ima 117,3 milijona prebivalcev. V Sloveniji je lani živelo 177 državljanov Filipinov, med njimi je bilo 86 % žensk. Turisti iz te otoške države so pri nas ustvarili 2.503 prihode in 5.573 prenočitev.

Slovenija je lani s Filipinov uvozila za 5 milijonov EUR blaga, več kot polovico (52 %) so obsegali električni stroji in naprave. V to tropsko državo smo izvozili za štirikrat toliko, kot smo od tam uvozili; izvozili smo za 19 milijonov EUR blaga, največji delež (34 %) so predstavljali medicinski in farmacevtski proizvodi.

Indonezija – Država ima 277,5 milijona prebivalcev. V Sloveniji je lani živelo 59 državljanov Indonezije, med njimi je bilo 73 % žensk. Turisti iz te države so v Sloveniji ustvarili 1.550 turističnih prihodov in 2.732 prenočitev.

Lani smo iz Indonezije uvozili za 121 milijonov EUR blaga, tja smo ga izvozili štirikrat manj, za 28 milijonov EUR. Najpomembnejši uvozni proizvodi so bili črni premog, koks in briketi (54 %), med izvoznimi izdelki pa so prevladovali (35 %) specializirani stroji za posebne vrste industrije.

Japonska – Tretja država gostiteljica ima 123,3 milijona prebivalcev. V Sloveniji je lani živelo 83 državljanov Japonske, med njimi je bilo 55 % žensk. Našteli smo 4.599 prihodov turistov iz te države in 13.477 njihovih prenočitev.

Uvoz blaga iz te azijske države je vrednostno znašal 147 milijonov EUR, četrtino so pomenila cestna vozila, izvoz blaga v to državo pa 128 milijonov EUR, največji delež so prav tako predstavljala cestna vozila (34 % vsega izvoza).

Razmerje med košarkarskimi reprezentanti in prebivalci držav tekmovalnih ekip

Vsako moštvo, ki tekmuje na svetovnem prvenstvu v košarki, šteje 12 članov. Na Kitajskem je razmerje med številom košarkarskih reprezentantov in številom prebivalcev najnižje: 0,01 reprezentanta na milijon prebivalcev. Ravno obrnjeno je v Črni gori in na Zelenortskih otokih: 20 reprezentantov na milijon prebivalcev vsake izmed teh dveh držav. Slovenija se z razmerjem 5,7 uvršča na 4. mesto./LN/Vir:SURS

Število reprezentantov na milijon prebivalcev držav, udeleženk svetovnega prvenstva v košarki 2023