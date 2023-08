STO z globalno digitalno kampanjo v podporo slovenskemu turizmu

Slovenija, 25. avgust 2023 – Slovenska turistična organizacija (STO) sporoča, da krepi dejavnosti digitalnega in vsebinskega marketinga na tujih trgih. Kot objavlja na svoji spletni strani, bo nadaljevala z globalno digitalno kampanjo na 21 tujih trgih, kjer bo potekalo oglaševanje ključnih produktov slovenskega turizma.

Globalna digitalna kampanja »I FEEL SLOVENIA. MY WAY.« je ena od najpomembnejših aktivnosti STO na tujih trgih. Uporabnike pa želi doseči z intenzivnim usmerjenim oglaševanjem prek oglasov na družbenih omrežjih (YouTube, Instagram, Facebook, X (prej Twitter), LinkedIn, Pinterest, TikTok, Snapchat, You Tube, Spotify) in z oglaševanjem na Google platformah.

Globalna digitalna kampanja poteka na 21 trgih: v Nemčiji, Švici, Italiji, Avstriji, na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Poljskem, v Veliki Britaniji, Franciji, Španiji, Belgiji, na Nizozemskem, Luksemburgu, Danskem, Finskem, Švedskem, na Hrvaškem, v Srbiji ter na trgih ZDA in Kanade. V okviru gobalne digitalne kampanje uvajamo tudi novosti.

Sredi avgusta je na izbranih trgih steklo tudi oglaševanje v uglednih (kako so prišli do ocene kateri mediji so izbrani kot ugledni, ne sporočajo), zapišejo pa, da naj bi bili to mediji najširšim dosegom.

Kampanja je zasnovana kot krovna kampanja za povečevanje ugleda in prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije.

V Nemčiji bo Slovenija izpostavljena v spletnih medijih Focus in Welt, v Avstriji v spletnih medijih Der Standard ter Kurier, v Italiji v spletnih izdajah Corriere della Sera in La Repubblica, v Franciji sta izbrana medija Le Monde in Le Figaro, v Združenem kraljestvu z Guardianom in BBC, na nordijskih trgih pa bomo letos STO s promocijo prisotna v danskem spletnem mediju Berlingske ter finskem Iltalehti./LN/Vir:STO/Foto: #LJnovice/